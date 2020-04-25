Meslek lisesinde üretilen "video laringoskop" cihazı tanıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meslek lisesinde üretilen 'video laringoskop' cihazı tanıtıldı - Son Dakika

Meslek lisesinde üretilen "video laringoskop" cihazı tanıtıldı

31 dakika önce

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede yerli üretimi artırmak için yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları sonucu üretilen "video laringoskop" cihazı tanıtıldı.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede yerli üretimi artırmak için yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları sonucu üretilen "video laringoskop" cihazı tanıtıldı.

Sancaktepe Eyüp Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Elektrik-Elektronik Öğretmenleri Özgür Tosun, Taştan Babur ve Ercan Aydemir tarafından geliştirilen ve okulun imkanları kullanılarak yapılan cihazın tanıtımı yapıldı.

Cihaza ilişkin bilgi veren Okul Müdürü Aykut Yılmaz, Kovid-19 salgının başlamasının ardından toplantı yaptıklarını ve mücadeleye nasıl katkı sunacaklarını değerlendirdiklerini anlatarak, "Öğretmenlerimiz bize, video laringoskop cihazını yapabileceklerini söylediler. Biz de bunu üstlerimizle konuştuk." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle yola çıktıklarını aktaran Yılmaz, 4 gün gibi kısa bir sürede cihazı geliştirerek, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine teslim ettiklerini söyledi.

Yılmaz, hastanedeki doktorların bu cihazı denediklerini, klinik testlerin başarılı olması durumunda elde edilen raporlarla Sağlık Bakanlığına başvuracaklarını, oradan alınacak sonuca göre de seri üretime geçeceklerini belirtti.

Okul Müdürü Aykut Yılmaz, "Bu cihazı, elektrik-elektronik alanındaki 3 öğretmenimiz geliştirdi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bu dönemlerde de epey zorlandılar. Çeşitli parçaları birleştirerek bu cihazı hazırladılar. Gayet başarılı bir çalışma olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Cihazı taşınabilir ve sabit olmak üzere iki türde geliştirildi

Cihazın üretiminde yer alan Elektrik-Elektronik Öğretmeni Taştan Babur, cihazı taşınabilir ve sabit olarak iki türlü geliştirdiklerini söyledi.

Babur, taşınabilir olan cihazın 6 saate kadar hizmet verdiğini belirterek, sabit şekilde geliştirilen diğer ürüne ilişkin de bilgi verdi.

Sabit cihazda, küçük mikro çip kamera, laringoskop set ve görev bilgisayarının bulunduğunu, görüntüyü görüntülemek için de TV, tablet, cep telefonu gibi uygulamaların da kullanılabileceğine değinen Babur, "Bu cihazımız ve yazılımı Sancaktepe Eyüp Sultan Meslek Lisesi olarak kendi imkanlarımızla gerçekleştirilmiştir. Basit ve kolay bir şekilde kullanılabilmektedir." dedi.

Babur, ürünlerin klinik testlerinin tamamlanması ve Sağlık Bakanlığından onay alınmasının ardından seri üretime geçebileceklerini aktardı.

Meslek lisesinde üretilen video laringoskop cihazı tanıtıldı

MEB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 04:38 Kaynak: AA

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