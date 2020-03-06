Meşru müdafaadan serbest kaldı, 30 gün sonra yeniden tutuklandı - Son Dakika
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Meşru müdafaadan serbest kaldı, 30 gün sonra yeniden tutuklandı

6 saat önce

BURSA'da amcası Hasan Bozkurt'u öldürdüğü iddiasıyla yargılanan ve üst mahkeme tarafından 30 gün önce 'suç vasfının meşru müdafaa olarak değişme ihtimali' bulunduğu gerekçesiyle tahliye edilen Halit Bozkurt (36), davanın bugün görülen duruşmasında yeniden tutuklandı.

Meşru müdafaadan serbest kaldı, 30 gün sonra yeniden tutuklandı, System.String[]

BURSA'da amcası Hasan Bozkurt'u öldürdüğü iddiasıyla yargılanan ve üst mahkeme tarafından 30 gün önce 'suç vasfının meşru müdafaa olarak değişme ihtimali' bulunduğu gerekçesiyle tahliye edilen Halit Bozkurt (36), davanın bugün görülen duruşmasında yeniden tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz yıl Mart ayında Osmangazi ilçesi Dobruca Mahallesi'nde meydana geldi.  Dedelerinden miras kalan arsayı paylaşmak için bir araya gelen Hasan Bozkurt (63) ile kardeşi İsmail Bozkurt (58) arasında tartışma çıktı. İsmail Bozkurt'un oğlu Halit Bozkurt'un da karıştığı tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Hasan ve İsmail Bozkurt kardeşler yaralandı. Yaralılardan İsmail Bozkurt, Çekirge Devlet Hastanesi'ne, Hasan Bozkurt ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan Bozkurt, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Halit Bozkurt, polise silah seslerini duyup geldiğini, babası ve amcasının birbirini vurduğunu anlattı. Ancak polis şüpheli davranışlarda bulunan Halit Bozkurt'u yeniden sorguya aldı. El svabında barut izine rastlanan Halit Bozkurt, çapraz sorguda, amcası Hasan Bozkurt'u kendisinin vurduğunu itiraf etti. Halit Bozkurt, "Babam ve amcam, dedemden kalan arasa yüzünden sürekli kavga ediyorlardı. Dün de yine kavga ederken amcam yanında getirdiği av tüfeği ile babamı vurmuş. Ben de silah sesini duyunca koşarak, gittim. Babamı yerde kanlar içinde görünce, beni de vurmasın diye yanımdaki silahla amcama doğru rastgele ateş ettim. Cinayeti babam değil, ben işledim" dedi.

Halit Bozkurt tutuklanarak cezaevine gönderilirken, babası İsmail Bozkurt tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ÜST MAHKEME TAHLİYE ETTİ

Baba- oğul hakkında Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemi ile dava açıldı. Bir önceki duruşmada, Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Halit Bozkurt'un 'suç vasfının meşru müdafaa olarak değişme ihtimali' bulunduğu gerekçesiyle tahliye edilmesini istedi. Mahkeme heyeti, savcının talebini reddetti. Bunun üzerine sanık avukatı Seda Tutuş, bir üst mahkeme olan Bursa 8'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Üst mahkeme de Halit Bozkurt'u 30 gün önce tahliye etti.

İKİNCİ KEZ TUTUKLANDI

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuksuz sanıklar İsmail Bozkurt ve Halit Bozkurt ile taraf avukatları katıldı. Duruşma sonunda mahkeme heyeti, Halit Bozkurt'u, davanın devam etmesi, adli ve uzmanlık raporların henüz alınmaması ve meşru müdafaanın tüm deliller toplandıktan sonra değerlendirileceği gerekçesiyle yeniden tutukladı.  Halit Bozkurt, mahkeme salonundan cezaevine gönderilirken, duruşma erteledi.


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Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:38 Kaynak: DHA
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