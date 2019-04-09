Messi, 6'ncı Kez Altın Ayakkabı'nın Peşinde

Avrupa liglerinde şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ederken formasını giydiği takımlarda attığı gollerle yıldızlaşan futbolcuların performansı da dikkat çekiyor.





Avrupa liglerinde şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ederken formasını giydiği takımlarda attığı gollerle yıldızlaşan futbolcuların performansı da dikkat çekiyor. İspanya LaLiga'da en yakın rakibi Atletico Madrid'in 11 puan önünde yer alan Katalan ekibinin Arjantinli yıldızı Lionel Messi attığı 33 golle hem ligin gol krallığında açık ara önde, hem de Altın Ayakkabı için de en büyük favori konumunda.



31 yaşındaki futbolcu bu sezon 29 mücadeleye çıkarken 33 gol attı ve 14 de asist yaptı. Sadece 4 maçta skora katkı yapamayan Messi, 3 maçta da hat-trick yapma başarısı gösterdi.



Toplamda 5 Altın Ayakkabı kazanan ve bu alanda rekoru elinde bulunduran Messi, son 2 sezonda da bu ödülün sahibi oldu. Geçen sezon 34 gol kaydeden Messi bir önceki sezonda 37 golü rakip filelere bırakarak büyük başarıya imza attı.



MBAPPE, MESSİ'NİN ENSESİNDE



Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain forması giyen 20 yaşındaki genç futbolcu Kylian Mbappe 25 kez giydiği kırmızı lacivertli forma ile 27 kez rakip fileleri sarstı. 7 de asist yapan Fransız futbolcu Altın Ayakkabı'yı ilk kez kazanmanın hayalini kuruyor. En son 2004-2005 sezonunda Diego Forlan ile birlikte 25 gol atarak ödülü paylaşan Thierry Henry'den sora ödülün sahibi olan 2'ci Fransız isim olacak.



LEWANDOWSKİ, QUAGLİARELLA, PİATEK'TEN 21'ER GOL



Bundesliga'nın 28'inci haftası sonunda en yakın rakibi Borussia Dortmund'u geçen hafta sonu 5-0'la geçen ve atıığı 2 golle ligin gol kralı olan Polonyalı futbolcu attığı 21 golle Altın Ayakkabı yarışında takibini sürdürüyor. İtalya Serie A'da ilk yarısını Genoa formasıyla geçiren ve devre arasında Milan'a transfer olan 23 yaşındaki Krzysztof Piatek ve Sampdoria formasını terleten Fabio Quagliarella hem ligde hem de Altın Ayakkabı yarışında kıyasıya bir mücadele içinde yer alıyor. Hem Sampdoria forması giyen Fabio Quagliarella, hem de ligin ilk yarısında Genoa, sonrasında da Milan formasıyla etkili bir performans sergileyen Polonyalı golcü Krzysztof Piatek ligde 30 mücadeleye çıkarken 21 gol kaydetti. - İstanbul

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