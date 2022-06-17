Meta, gözünü hastanelere dikti! Hassas veriler tehlikede - Son Dakika
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Meta, gözünü hastanelere dikti! Hassas veriler tehlikede

17.06.2022 09:42
Meta, gözünü hastanelere dikti! Hassas veriler tehlikede

Facebook veri toplama iddiaları çığ gibi büyüyor. Ortaya çıkan son raporlara göre Meta, hastanelerden bilgi kopyalıyor.

Facebook veri toplama iddialarına bir yenisi daha eklendi. Uzun yıllardır kullanıcılarını bilgilerini toplamakla suçlanan Facebook, şimdi de hastanelerin başına bela olmuş olabilir. İddiaya göre ABD'deki hastaların tıbbi durumları, ilaçları ve doktor randevuları gibi hassas bilgileri Meta tarafından erişilebiliyor.

Facebook gizlice hasta verilerini topluyor olabilir

Veri güvenliği sitesi The Markup, ABD'deki en iyi 100 hastanenin web sitesini analiz etti. Rapordaki iddiaya göre, bu hastanelerin 33'ünde doktor randevusu ayarlama butonuna tıklandığında Meta Pixel olarak bilinen bir araç çalıştı ve Facebook'a veri gönderdi.

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Facebook sunucularına gönderilen bilgilerin, hastanın IP adresiyle bağlantılı olduğu ve belirli bir kişiyi tanımlamak için kullanıldığı aktarıldı. Yani bu, Facebook'un randevu talebini yapan kişiyi öğrenmesine yol açıyor.

Meta, gözünü hastanelere dikti! Hassas veriler tehlikede

The Markup raporunda Cleveland Tıp Merkezi'nin web sitesini inceleyen örneğe yer verildi. Bir doktorun sayfasındaki "çevrim içi randevu" butonuna tıklamak, Meta Pixel'in arka planda çalışmasına sebep oldu. İddiaya göre Meta Pixel, doktorun adını ve arama kısmında kullanılan "kürtaj" ifadesini Facebook'a iletti.

Froedtert Hastanesi için yapılan test için de benzer bir durum yaşandı. Web site üzerinden bir doktor için randevu alma düğmesini tıklandığında; arama kısmına yazılan metin, doktorun adı ve rahatsızlık Facebook'a gönderildi.

Verilerin Facebook sunucuna gönderilmesi ise milyonlarca hastanın risk altında olduğunu gösteriyor. Amerikan Hastaneler Birliği'nin paylaştığı rapora göre Meta Pixel'i barındıran 33 hastane, sadece 2020'de 26 milyondan fazla hasta kaydı gerçekleştirdi.

Meta, gözünü hastanelere dikti! Hassas veriler tehlikede

Hem söz konusu hastaneler hem de Meta, bu tür bir anlaşma yapıldığına dair iddialarını reddetti. Ayrıca hastanelerin veya Meta'nın, hastaları bu konuyla ilgili olarak bilgilendirip bilgilendirmediği de şimdilik belirsiz.

Peki siz Facebook veri toplama iddiaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
500
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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel Meta, gözünü hastanelere dikti! Hassas veriler tehlikede - Son Dakika

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