Metal İşçileri İçin Toplu Sözleşme Anlaşması

22.01.2026 10:41
MESS ve Türk Metal Sendikası, 150 binden fazla işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesine vardılar.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında 150 binden fazla metal işçisinin 2025-2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı.

MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi ile otomotiv, beyaz eşya ve elektronik sektörleri başta olmak üzere metal iş kolundaki 200'e yakın iş yerinde 150 binden fazla çalışanın 2025 Eylül ile 2027 Eylül dönemindeki mali ve sosyal hakları belirlendi.

Türk Metal Sendikası'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 13 Ekim 2025'te görüşmelerine başlanan Grup Toplu İş Sözleşmesi'nin kazanımlarla sonuçlandığı belirtildi.

Metal iş kolundaki işçilerin 2025-2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirlendiği sözleşmeye dair şu bilgilere yer verildi:

"1 Eylül 2025 itibarıyla saat ücreti 140 liranın altında olan üyelerimize 140 lirayı geçmemek üzere 10 lira iyileştirme yapılacaktır. İyileştirmenin ardından tüm üyelerimizin saat ücretleri yüzde 20 oranında artırılacaktır. Bunun üzerine oluşan saat ücretlerine ise seyyanen 17,61 lira eklenecektir. Böylece sözleşmemizin ilk 6 ayı için saat ücretlerine ortalamada yüzde 28,10 oranında zam yapılmıştır. Sosyal yardımlarımız ise Kurban Bayramı için yüzde 75, diğer sosyal yardım kalemleri için yüzde 50 oranında artırılacaktır. Sosyal yardımdan gelen artışlarla birlikte ilk 6 ay için kümülatifte yüzde 31,15 oranında artış sağlanmıştır."

İlk yıl zammı yüzde 47,81'e ulaştı

Açıklamada, ücretlere ikinci 6 ay için enflasyon korumalı yüzde 13 oranında artış yapıldığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Bu artış ile sözleşmemizin ilk yılı için ücretlerde kümülatif artış ortalamada yüzde 44,76 oranında gerçekleşmiştir. Sosyal yardımlar ile gelen artışı da eklediğimizde yıllık kümülatif artışımız yüzde 47,81 oranına ulaşmaktadır. Üçüncü 6 ay için ise saat ücretleri, enflasyon +1,5 puanlık refah payı toplamı oranında artırılacaktır. Dördüncü 6 ay için de saat ücretleri enflasyon oranında artırılacaktır."

Kaynak: AA

Türk Metal Sendikası, Ekonomi, Son Dakika

