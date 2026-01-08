Metal İşçilerine Seslendiler - Son Dakika
Politika

Metal İşçilerine Seslendiler

08.01.2026 19:21
Sevda Karaca Demir, metal işçilerinin toplu sözleşme sürecinin önemini vurguladı.

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, metal işçilerinin toplu sözleşme sürecinin devam ettiğini belirterek, "Burada metal işçilerinin geleceği var. Bekleyelim görelim ne olacak diye durma lüksümüz yok. 3 dakikalık, durma-donma eylemiyle çözülecek hiçbir şey yok." dedi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, metal işçilerinin toplu sözleşme sürecinin başladığını belirtti.

Metal işçilerinin ortalama ücretinin 40-45 bin lira bandında olduğunu söyleyen Demir, "MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası) kapsamındaki fabrikalarda çalışan bir işçinin saatlik ücreti, asgari ücretin saatlik karşılığıyla aynı. Yani metal işçisi asgari ücrete eşitleniyor. Metal işçisine reva görülen bu. Buna bir de artan vergi yükünü ekleyelim, işçiler yılın 3 ayını vergiye çalışırken, büyük holdinglerin ödediği vergi haftalık kazançlarının yanına bile yaklaşamıyor. En çok çalışan, üreten, vergi veren işçilerimiz. Bu açık, bilinçli, sistematik bir yoksullaşma politikasının sonucunda bu noktaya geldik." sözlerini sarf etti.

Toplu sözleşme sürecinde masada sadece ücretin yer almadığına işaret eden Demir, "Burada metal işçilerinin geleceği var. Bekleyelim görelim ne olacak diye durma lüksümüz yok. 3 dakikalık, durma-donma eylemiyle çözülecek hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.

Metal işçilerinin, üretime dokunan, işverenin kar hesabını bozan eylemler talep ettiğini anlatan Demir, grev kararları alınmasının ertelenemez bir ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

