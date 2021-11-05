Meteoroloji uyardı: 8 ilde "Sarı" kodlu sis uyarısı - Son Dakika

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla Marmara Bölgesi'ndeki 8 ilimizde genellikle sabah ve gece saatlerinde yoğun sis ve pus görülecek.

VATANDAŞLAR UYARILDI

Meteoroloji'nin 'Sarı Kod' ile yaptığı uyarıda, "Yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

8 İLDE YOĞUN SİS GÖRÜLECEK

Sis ve pus hadisesi, 6 Kasım günü Balıkesir, Çanakkale, İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Edirne, Kırklareli ve Yalova'da etkili olacak.

SARI UYARI NEDİR?

Sarı kodlu uyarıda; hava durumu potansiyel tehlikeli anlamı taşımaktadır. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.