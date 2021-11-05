Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla Marmara Bölgesi'ndeki 8 ilimizde genellikle sabah ve gece saatlerinde yoğun sis ve pus görülecek.
Meteoroloji'nin 'Sarı Kod' ile yaptığı uyarıda, "Yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
Sis ve pus hadisesi, 6 Kasım günü Balıkesir, Çanakkale, İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Edirne, Kırklareli ve Yalova'da etkili olacak.
Sarı kodlu uyarıda; hava durumu potansiyel tehlikeli anlamı taşımaktadır. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Meteoroloji uyardı: 8 ilde 'Sarı' kodlu sis uyarısı - Son Dakika