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Meteoroloji uyardı: 8 ilde "Sarı" kodlu sis uyarısı - Son Dakika

Meteoroloji uyardı: 8 ilde "Sarı" kodlu sis uyarısı

05.11.2021 17:01

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu akşam saatlerinden itibaren yarın öğle saatlerine kadar İstanbul dahil Marmara'daki 8 il için sis uyarısı yaptı. Uyarıda ulaşımda aksamalar olabileceğinin altı çizildi.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla Marmara Bölgesi'ndeki 8 ilimizde genellikle sabah ve gece saatlerinde yoğun sis ve pus görülecek.

VATANDAŞLAR UYARILDI

Meteoroloji'nin 'Sarı Kod' ile yaptığı uyarıda, "Yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

8 İLDE YOĞUN SİS GÖRÜLECEK

Sis ve pus hadisesi, 6 Kasım günü Balıkesir, Çanakkale, İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Edirne, Kırklareli ve Yalova'da etkili olacak.

Meteoroloji'den İstanbul dahil 8 ile 'Sarı' kodlu sis uyarısı

SARI UYARI NEDİR?

Sarı kodlu uyarıda; hava durumu potansiyel tehlikeli anlamı taşımaktadır. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.

Meteoroloji uyardı: 8 ilde Sarı kodlu sis uyarısı

Marmara Bölgesi, Meteoroloji, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Meteoroloji uyardı: 8 ilde 'Sarı' kodlu sis uyarısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı: 8 ilde "Sarı" kodlu sis uyarısı - Son Dakika
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