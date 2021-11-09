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Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor - Son Dakika

Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor

09.11.2021 07:59

Meteoroloji'nin uyardı! Karadeniz üzerinden gelecek soğuk hava dalgasının etkisiyle Çarşamba gününden sonra hava sıcaklıkları 6-12 derece azalacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kar şeklinde görülecek yağışların perşembe günü de devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, halen mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk havayla birlikte çarşamba gününden itibaren 6-12 derece azalması, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altına, güney ve batı kesimlerde ise mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor.

SABAH VE GECE SAATLERİNDE SİS BEKLENİYOR

Bugün, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz ile Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde de kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Çarşamba günü ise ülkenin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR GELİYOR

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, 800 metre ve üzeri kesimler ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli Kar Yağışı şeklinde olması öngörülüyor.

Rüzgarın, Kuzey Ege, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KAR YAĞIŞI PERŞEMBE GÜNÜ DE DEVAM EDİYOR

Perşembe günü, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop, Samsun, Tokat ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

CUMA VE CUMARTESİ GÜNLERİ ÜLKE GENELİNDE ÖNEMLİ BİR YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Ülkemizi etkilemesi beklenen soğuk hava dalgası ve kuzeydoğu kesimlerde görülmesi beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel tahmin ve uyarıları takip etmeleri gerekiyor.

Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor

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Son Dakika Güncel Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor - Son Dakika
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