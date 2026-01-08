Metin Göktepe 30. Yılında Anıldı - Son Dakika
08.01.2026 11:36
Tülay Hatimoğulları, Metin Göktepe'yi katledilişinin 30. yılında andı ve hakikat mücadelesini vurguladı.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, gazeteci Metin Göktepe'nin katledilişinin 30'uncu yılına ilişkin yaptığı açıklamada, "Metin Göktepe'nin ardında bıraktığı hakikat mücadelesi, özgür basın geleneğinde yaşamaya devam ediyor" ifadesini kullandı.

Tülay Hatimoğulları, sosyal medya hesabından gazeteci Metin Göktepe'nin katledilişinin 30'uncu yılına ilişkin paylaşımda bulundu. Hatimoğulları, şunları kaydetti:

"Yüreğimiz 30 yıldır susmuyor; acımız da öfkemiz de dinmiyor. Çünkü bu topraklarda hakikati savunmanın bedeli hala ağır. Gözaltında işkence edilerek katledilen Metin Göktepe'yi saygı ve özlemle anıyorum. Metin Göktepe'nin ardında bıraktığı hakikat mücadelesi, özgür basın geleneğinde yaşamaya devam ediyor."

Kaynak: ANKA

