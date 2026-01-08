Metin Göktepe'yi Anıyoruz - Son Dakika
08.01.2026 12:52
DEM Parti, gazeteci Metin Göktepe'nin katledilişinin 30. yılını anarak basın özgürlüğünü vurguladı.

(ANKARA) - DEM Parti'den gazeteci Metin Göktepe'nin katledilişinin 30'uncu yılına ilişkin yapılan açıklamada, "Halkın haber alma hakkı ve basın özgürlüğünün sembolü olan Metin Göktepe şahsında, gerçeklerden taviz vermeyen, ezilenlerin sesi olarak yaşamını yitiren tüm özgür basın emekçilerini saygı ve sevgiyle anıyoruz" denildi.

DEM Parti'den, gazeteci Metin Göktepe'nin katledilişinin 30'uncu yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gerçeğin sesi olan ve kalemini ezilenlerden yana kullanan gazetecileri unutmayacağız. Evrensel Gazetesi muhabiri Metin Göktepe, bundan 30 yıl önce Ümraniye Cezaevi'nde katledilen siyasi tutsakların cenaze törenini takip ederken, 8 Ocak 1996 tarihinde polisler tarafından gözaltına alındı ve işkence ile katledildi. Halkın haber alma hakkı ve basın özgürlüğünün sembolü olan Metin Göktepe şahsında, gerçeklerden taviz vermeyen, ezilenlerin sesi olarak yaşamını yitiren tüm özgür basın emekçilerini saygı ve sevgiyle anıyoruz."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
