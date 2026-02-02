Metin Şahin, Fujairah Emiri ile Buluştu

Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) Yönetim Kurulu Üyesi ve Eski Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Fujairah Emiri ve Birleşik Arap Emirlikleri Yüksek Konseyi Üyesi Şeyh Hamad bin Mohammed Al Sharqi ile bir araya geldi.

Dünya Taekwondo Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Dünya Tekvando Federasyonu Eski Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin Fujairah Emiri ve Birleşik Arap Emirlikleri Yüksek Konseyi Üyesi Şeyh Hamad bin Mohammed Al Sharqi ile bir araya geldi. WT toplantısının ardından Hamad bin Mohammed Al Sharqi ile buluşan Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, "Bugün sabah gerçekleştirilen çalıştayın ardından, öğle saatlerinde bizleri yüksek bir hassasiyet ve özenle misafir eden Fujairah Emiri ve Birleşik Arap Emirlikleri Yüksek Konseyi Üyesi Sayın Şeyh Hamad bin Mohammed Al Sharqi'e nazik ev sahipliği ve misafirperverliği için teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL