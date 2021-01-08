Metro İstanbul'un M2 Yenikapı-Hacıosman hattında seferler yapılamıyor - Son Dakika

Metro İstanbul, teknik arıza nedeniyle M2 Yenikapı- Hacıosman metro hattında seferlerin yapılamadığını duyurdu.
Metro İstanbul'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik bir arıza yaşandığı belirtildi.
Açıklamada, "Teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.
Metronun içerisinde seferlerin yapılamayacağı yönündeki anonsun ardından yolcular, diğer ulaşım araçlarıyla yollarına devam etmek zorunda kaldı.
Kaynak: AA
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