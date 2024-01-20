Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı\'nın Kağıthane-Gayrettepe Etabı Tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Kağıthane- Gayrettepe etabındaki çalışmaları tamamladık. Böylece hat uzunluğu 37,5 kilometreye istasyon sayısı 9'a çıkacak. 72 metre derinliği ile ülkemizin en derin metro istasyonu olma özelliğine sahip Gayrettepe İstasyonu'nun hizmete alınmasıyla, Havalimanı metro hattımız Metrobüs ve Yenikapı-Taksim- Hacıosman Metro hattı ile entegre olacak. Proje ile Gayrettepe- İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 30 dakika, Göktürk- Mahmutbey arası 38 dakika, Tekstilkent-İstanbul Havalimanı arası 45 dakika, Taksim-İstanbul Havalimanı arası 41 dakika, Taksim-Göktürk arası 26 dakika ve 4. Levent-İstanbul Havalimanı arası 35 dakika olacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Gayrettepe-Kağıthane etabını inceleme programına katıldı. Bakan Uraloğlu'na beraberindeki protokol de eşlik etti. Metro hattına inen Uraloğlu önce hattın dekorasyonlarını inceledi. Daha sonra protokol ile birlikte metroya binerek vatman koltuğuna geçti. Gayrettepe durağından Kağıthane durağına kadar kullanan Uraloğlu, incelemeleri sırasında İstanbul Havalimanı'na seyahat eden vatandaşlarla da sohbet etti. Hatıra fotoğrafı da çekilmesinin ardından tekrar Gayrettepe İstasyonu'na dönüldü.

"3,5 kilometre uzunluğundaki Kağıthane - Gayrettepe etabındaki çalışmaları tamamladık"

İncelemelerin ardından açıklamada bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ülkemizin en hızlı metrosu olmasının yanı sıra bir çok özelliği ile de ilklerin ve enlerin projesi olan Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro Hattı'mızın son halkası olan Kağıthane - Gayrettepe etabındaki çalışmaları tamamlama aşamasına getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hattımızın en yoğun kullanılan istasyonları toplam yolcunun yüzde 43 ile Kağıthane ve yüzde 30'u ile İstanbul Havalimanı istasyonlarımız oldu. Şimdi de hattımızın 3,5 kilometre uzunluğundaki Kağıthane - Gayrettepe etabındaki çalışmaları tamamladık. Böylece hat uzunluğu 37,5 kilometreye istasyon sayısı 9'a çıkacak. 72 metre derinliği ile ülkemizin en derin metro istasyonu olma özelliğine sahip Gayrettepe İstasyonu'nun hizmete alınmasıyla, Havalimanı metro hattımız Metrobüs ve Yenikapı-Taksim-Hacıosman Metro Hattı ile entegre olacak. Proje ile Gayrettepe - İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 30 dakika, Göktürk-Mahmutbey arası 38 dakika, Tekstilkent-İstanbul Havalimanı arası 45 dakika, Taksim - İstanbul Havalimanı arası 41 dakika, Taksim - Göktürk arası 26 dakika ve 4. Levent - İstanbul Havalimanı arası 35 dakika olacak" dedi.

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İstanbul'u bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donatıyoruz"

37,5 kilometre ile tek parça olarak ihale edilen en uzun metro olduğunu belirten Uraloğlu, "Saatte 120 kilometre hız ile Türkiye'nin en hızlı metro araçları da bu hattımızda kullanılıyor. Yine, ilk defa yerli ve milli imkanlarla, bakanlığımızca desteklenen bir proje ile Aselsan ve işbirliği içinde bulunduğu TÜBİTAK tarafından geliştirilen sinyalizasyon sistemini bu metro hattımızda kullandık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İstanbul'u bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donatıyoruz. İstanbullular da Bakanlığımızın projelerini beğeniyor ve yakından takip ediyorlar. Zaten İstanbul'daki trafik sıkışıklığını ortadan kaldırmak için İstanbul'un her köşesine raylı sistemi eriştirmemiz lazım. Bugüne kadar Bakanlık olarak; Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul- İzmir Otoyolu, İstanbul- Ankara YHT Hattı ve metro projelerimiz gibi nice prestij projelerini başarıyla tamamlayarak başarımızı ispat ettik" şeklinde konuştu.

"Kağıthane-İstanbul Havalimanı kesiminde 5.15 milyon yolcu taşındı"

Uraloğlu, 37,5 kilometre uzunluğundaki 'Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metrosu'nun 34 kilometre uzunluğundaki 'Kağıthane-İstanbul Havalimanı' kesiminin açılışını yaptıklarını hatırlatarak, 2 gün sonra hattın hizmete girişinin 1.yılının dolmuş olacağını hatırlattı. Açılıştan itibaren 2023 yılı boyunca günde 112 sefer ile 8 istasyonda hizmet vererek; 5.15 milyon yolcu taşındığını ifade eden Uraloğlu, "20 dakika sefer sıklığı ile aylık ortalama 520 bin yolcu ağırladık. Hattımızın en yoğun kullanılan istasyonları toplam yolcunun yüzde 43 ile Kağıthane ve yüzde 30'u ile İstanbul Havalimanı istasyonlarımız oldu." şeklinde konuştu.

"İstanbul'daki raylı sistem ağı uzunluğu 338,5 kilometreden 394,2 kilometreye yükselecek"

Uraloğlu İstanbul'da yapımı devam eden metro hattı çalışmalarını da anlattı. Uraloğlu, "Şu anda; Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı, Halkalı-Başakşehir-İstanbul Havalimanı Metro hattı, Altunizade - Çamlıca Camii - Bosna Bulvarı Metro Hattı, Kazlıçeşme - Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi ve bir araya geldiğimiz Kağıthane-Gayrettepe metrosu olmak üzere toplam uzunluğu 55,7 kilometre olan 5 ayrı hatta daha İstanbul için çalışıyoruz. Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde İstanbul'daki raylı sistem ağı uzunluğu 338,5 kilometreden 394,2 kilometreye yükselecek" diye konuştu. - İSTANBUL