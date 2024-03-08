İstanbul Valiliği, Dünya Kadınlar Günü eylemleri nedeniyle Taksim ve Şişhane istasyonlarını kapattı

İstanbul Valiliği, Dünya Kadınlar Günü eylemleri nedeniyle saat 14.00 itibarıyla M2 Yenikapı- Hacıosman metrosunun Taksim ve Şişhane istasyonlarının kapatılmasına karar verdi.
İstanbul Valiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri aldı. Güvenlik tedbirleri kapsamında saat 14.00 itibarıyla Yenikapı- Hacıosman metrosunun Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim- Kabataş Fünikeleri kapatıldı. Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 8 Mart Cuma günü saat 14.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" denildi. - İSTANBUL
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Yüksek kar getirili özel fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın yargılanmasına devam ediliyor.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan bir işyerinden gerçekleştirilen hırsızlık olayıyla ilgili olarak yapılan titiz çalışma sonucunda A.B., O.B., H.B.B. ve İ.Ç.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şahısların sorgulamalarının ardından mahkemeye sevk edildi ve tutuklandı. Çalınan malzemeler ise işyeri sahibine teslim edildi.
Kırşehir'de Aşıkpaşa Mahallesinde sosyal medya sitesinde satış ilanına konulan bir motosiklet, kısa süre sonra çalındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayın ardından çalışma başlattı ve güvenlik kamerası kayıtlarından 3 şüphelinin motosikleti çalıp bir otomobile yükleyerek Yerköy ilçesine gittiği tespit edildi. U.D. ve İ.D. isimli iki şüpheli, yaşı küçük olmaları nedeniyle ailelerine teslim edilirken, A.D. ise gözaltında tutulmaktadır.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü operasyonlarda 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonlarda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 cep telefonu ve 3 sim kart ele geçirildi.
Karaman'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda M.Ö. gözaltına alındı. Operasyonda 43 uyuşturucu hap, bir miktar uyuşturucu madde ve pompalı tüfek ele geçirildi. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 51 kişinin ölümüne neden olan Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Furkan Apartmanı davasında dördüncü duruşma görüldü. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, firari olan 2 sanık kardeş hakkındaki Interpol talebini kabul etti. Duruşma, bilirkişi raporu beklenmesi nedeniyle 26 Nisan 2024 tarihine ertelendi.
TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ölen 5 kişinin son görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Pendik'ten Ankara'ya dönen Okur ailesi, TEM Otoyolu'nda otobüsten indikten sonra karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay sonrası otomobil sürücüsü ve otobüs sürücüsü tutuklandı.
Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde son bir haftada 13 bin 722 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda 40 yaralanmalı trafik kazası meydana geldi ve 47 kişi yaralandı. Denetimlerde alkollü araç kullanmak, modifiyeli araç kullanmak, hatalı şerit değiştirmek, kırmızı ışık ihlali yapmak gibi birçok kural ihlali tespit edildi ve cezai işlem uygulandı. Toplamda 13 bin 722 araç kontrol edilirken, 2 bin 13 araç sürücüsüne işlem yapıldı, 39 araç trafikten men edildi ve 75 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.
Ordu'da polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda aranması bulunan 26 şahıs yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 74 şahıs hakkında işlem yapıldı. Yakalanan şahıslardan 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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