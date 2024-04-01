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İmamoğlu'nun 3. İBB Başkanlığı kutlamaları için metro ve tramvay seferleri uzatıldı - Son Dakika
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İmamoğlu'nun 3. İBB Başkanlığı kutlamaları için metro ve tramvay seferleri uzatıldı

İmamoğlu\'nun 3. İBB Başkanlığı kutlamaları için metro ve tramvay seferleri uzatıldı

Ekrem İmamoğlu'nun 3 kez İBB Başkanlığı'nı kazanması üzerine binlerce yurttaş Saraçhane'ye akın ederek seçim başarısını kutladı. Kutlamaya katılan vatandaşların mağdur olmaması için M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı/Bağcılar, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hatları ve T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay hattımında seferler 02.00'ye kadar uzatıldı.

01.04.2024 00:39  Güncelleme: 00:41
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Ekrem İmamoğlu'nun 3 kez İBB Başkanlığı'nı kazanması üzerine binlerce yurttaş Saraçhane'ye akın ederek seçim başarısını kutladı. Kutlamaya katılan vatandaşların mağdur olmaması için de M1A Yenikapı- Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı/ Bağcılar, M2 Yenikapı- Hacıosman metro hatları ve T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay hattımında seferler 02.00'ye kadar uzatıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu'nun 3. İBB Başkanlığı kutlamaları için metro ve tramvay seferleri uzatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İmamoğlu'nun 3. İBB Başkanlığı kutlamaları için metro ve tramvay seferleri uzatıldı - Son Dakika
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