İmamoğlu\'nun 3. İBB Başkanlığı kutlamaları için metro ve tramvay seferleri uzatıldı

CHP adayı Candan Yüceer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı

Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Candan Yüceer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazandı. Yüceer, 313 bin 135 oy alırken, AK Parti adayı Cüneyt Yüksel 222 bin 186 oy aldı. Yüzde 95,75 açılan sandık oranına göre açıklanan sonuçlara göre Yüceer, yeni belediye başkanı oldu. Yüceer, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olup, daha önce CHP Tekirdağ Milletvekili olarak görev yapmıştır.