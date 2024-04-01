Ekrem İmamoğlu'nun 3 kez İBB Başkanlığı'nı kazanması üzerine binlerce yurttaş Saraçhane'ye akın ederek seçim başarısını kutladı. Kutlamaya katılan vatandaşların mağdur olmaması için de M1A Yenikapı- Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı/ Bağcılar, M2 Yenikapı- Hacıosman metro hatları ve T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay hattımında seferler 02.00'ye kadar uzatıldı.
Son Dakika › Güncel › İmamoğlu'nun 3. İBB Başkanlığı kutlamaları için metro ve tramvay seferleri uzatıldı - Son Dakika
Açılan sandıkların tamamına göre yapılan sayımlara göre, Faruk Demir 5 bin 49 oy alarak seçimleri önde tamamladı. AK Parti adayı Yunus Baydar ise 4 bin 875 oy aldı. Açılan sandık oranı ise %100 olarak gerçekleşti.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Nuri Güneş 22 bin 908, AK Parti adayı Ülkü Öcal 20 bin 969 oy aldı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Muhammet Rıza Yalçınkaya 21 bin 970, MHP adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu 15 bin 583 oy aldı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Candan Yüceer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazandı. Yüceer, 313 bin 135 oy alırken, AK Parti adayı Cüneyt Yüksel 222 bin 186 oy aldı. Yüzde 95,75 açılan sandık oranına göre açıklanan sonuçlara göre Yüceer, yeni belediye başkanı oldu. Yüceer, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olup, daha önce CHP Tekirdağ Milletvekili olarak görev yapmıştır.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Yarka 17 bin 950, DEM Parti adayı Turan Saltan 15 bin 94 oy aldı. Yarka, Şırnak'ta doğmuş olup, eğitim ve iş hayatında önemli görevler üstlenmiştir. 2019'da AK Parti'den Şırnak Belediye Başkanlığına seçilen Yarka, evli ve 3 çocuk babasıdır.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Ali Orkun Ercengiz 23 bin 7, AK Parti adayı Mehmet Şimşek 21 bin 324 oy aldı. Ali Orkun Ercengiz, 1973 doğumlu olup Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunudur. Siyasete 2003 yılında CHP Burdur Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyesi olarak başlayan Ercengiz, 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Burdur Belediye Başkanı seçilmiştir. Evli ve bir çocuk babasıdır.
Karaman Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı Savaş Kalaycı, kesin olmayan sonuçlara göre 44 bin 737 oy alarak birinci oldu. AK Parti adayı Mevlüt Akgün ise 22 bin 900 oy aldı. Savaş Kalaycı, Karaman doğumlu olup, Beykent Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi mezunu ve Karaman Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nin sonuçlarını takip etmek üzere partisinin genel merkez binasından ayrıldı. Bahçeli, oy sayımını ve seçim sonuçlarını genel merkezde takip ettikten sonra saat 01.00 itibariyle genel merkezden ayrıldı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde açılan sandıklarda oyların yüzde 35,51'ini alan Cumhur İttifakı Adayı Ahmet Çolakbayrakdar yarışı önde götürüyor. Yeniden Refah Partisi Adayı Önder Narin yüzde 22,89, CHP Adayı Mustafa Yıldız yüzde 15,34, İYİ Parti Adayı Yurder Şahin yüzde 11,47 oy aldı.
Resmi olmayan sonuçlara göre Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı. Böcek, yaptığı konuşmada tüm Antalyalılara teşekkür etti ve rekor kırmaya devam edeceklerini söyledi.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Abdullah Zeydan 220 bin 919, AK Parti adayı Abdulahat Arvas 108 bin 802 oy aldı. Zeydan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde doğdu ve Uluslararası Amerikan Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldu. Daha önce HDP'den Hakkari milletvekilliği yapan Zeydan, evli ve 3 çocuk babasıdır.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Tahsin Erdem 29 bin 482, AK Parti adayı Ömer Selim Alan 20 bin 475 oy aldı. Erdem, 1964 yılında Zonguldak'ta doğdu ve siyasete Demokratik Sol Parti Merkez İlçe Başkanlığı ile başladı. 30 yıldır mali müşavir olarak çalışan Erdem, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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