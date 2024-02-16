Gayrettepe'de metro alt geçidinde işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gayrettepe'de metro alt geçidinde işçi hayatını kaybetti

Gayrettepe\'de metro alt geçidinde işçi hayatını kaybetti

Gayrettepe'de M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı istasyonunda yürüyen merdiven bakımı yapan bir işçi, araya sıkışarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan müdahalelere rağmen işçi kurtarılamadı.

16.02.2024 19:09  Güncelleme: 19:19
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Gayrettepe'de metro alt geçidine inen yürüyen merdivende bakım yaparken sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Olay, M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı Gayrettepe istasyonunda saat 16.47 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, metroda yürüyen merdiven bakımı yapan işçi, henüz bilinmeyen bir nedenle araya sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar sıkışan işçiye yardım edip polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, ağır yaralanan işçiyi ambulans ile hastaneye kaldırdı. İşçinin yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri, olay yerine şerit çekerek inceleme yaptı.

Olayla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, saat 16.47 sıralarında bakım M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Gayrettepe istasyonunda iş kazası yaşandığı ifade edilerek, "Yüklenici firma tarafından yürütülen bakım çalışması sırasında talihsiz bir iş kazası yaşanmış, firma çalışanı bakım personeli kazada hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakınlarına baş sağlığı dileriz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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