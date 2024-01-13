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Yenikapı Metro'da raylara atlayan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yenikapı Metro'da raylara atlayan şahıs hayatını kaybetti

Yenikapı Metro İstasyonu'nda bilinmeyen bir nedenle raylara atlayan kişi intihar etti. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay sonucunda Yenikapı İstasyonu kapatıldı ve seferler Vezneciler - Hacıosman istasyonları arasında yapılmaya başlandı.

13.01.2024 - 13:51,  Güncelleme: 13:52
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Yenikapı Metro'da raylara atlayan şahıs hayatını kaybetti

İSTANBUL - Yenikapı Metro İstasyonu'nda bilinmeyen bir nedenle raylara atlayan kişi intihar etti. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay Yenikapı'da saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şahıs, bilinmeyen bir nedenle Metro raylarına atladı. Seyir halindeki metronun çarptığı şahıs ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. İspanyol uyruklu olduğu öğrenilen 22 yaşındaki Eduardo Gracia'nın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan Metro İstanbul'un resmi hesabı üzerinden yapılan açıklamada Yenikapı İstasyonunun kapatıldığı ve seferlerin Vezneciler - Hacıosman istasyonları arasında yapıldığı duyuruldu.

Yenikapı Metro\'da raylara atlayan şahıs hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Yenikapı Metro'da raylara atlayan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika


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