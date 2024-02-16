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Gayrettepe'de yürüyen merdiven bakımı sırasında iş kazası: 1 ölü

İSTANBUL - Gayrettepe'de metro alt geçidine inen yürüyen merdivende bakım yaparken sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Olay, M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı Gayrettepe istasyonunda saat 16.47 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre metroda yürüyen merdiven bakımı yapan işçi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı araya sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar sıkışan işçiye yardım edip polis sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, ağır yaralanan işçiyi ambulans ile hastaneye kaldırdı. İşçinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek incelemelere başladı.

Olayla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklama ise saat 16.47 sıralarında bakım M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Gayrettepe istasyonunda iş kazası yaşandığını ifade ederek, " Yüklenici firma tarafında yürütülen bakım çalışması sırasında talihsiz bir iş kazası yaşanmış, firma çalışanı bakım personeli kazada hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakınlarına baş sağlığı dileriz" denildi.