Yenikapı - Hacıosman Metro Hattı Şişli Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcu raylara atlayarak intihar girişimi nedeniyle seferler durduruldu. Ekiplerin olay yerinde incelemeleri sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Mecidiyeköy metroda bir kişi raylara atlayarak intihar etti - Son Dakika
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Tesla marka otomobil, ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ancak kullanılamaz hale geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan Türk Hava Kuvvetlerine ait NF-5 eğitim uçağı, üs içerisindeki şantiye alanına düştü. Uçağın düştüğü şantiye alanındaki iş makinesini kullanan askeri personel şehit oldu. Pilot ise uçaktan atlama anı kameraya yansıdı ve sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?