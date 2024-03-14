Mecidiyeköy metroda bir kişi raylara atlayarak intihar etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mecidiyeköy metroda bir kişi raylara atlayarak intihar etti

Mecidiyeköy metroda bir kişi raylara atlayarak intihar etti

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Mecidiyeköy istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti. Olay nedeniyle metro seferleri bir süre durduruldu ve duraklarda yoğunluk oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gencin telefonunda ise ailesine özür niteliğinde ifadeler bulundu.

14.03.2024 18:51  Güncelleme: 18:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yenikapı - Hacıosman Metro Hattı Şişli Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcu raylara atlayarak intihar girişimi nedeniyle seferler durduruldu. Ekiplerin olay yerinde incelemeleri sürüyor.

Kaynak: İHA

Mecidiyeköy, Hacıosman, İtfaiye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mecidiyeköy metroda bir kişi raylara atlayarak intihar etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kayseri'de trafik kazasında Tesla otomobil alev aldı
    19:47 Kayseri'de trafik kazasında Tesla otomobil alev aldı

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Tesla marka otomobil, ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ancak kullanılamaz hale geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Konya'da düşen uçaktan pilotun atlama anı kamerada
    19:16 Konya'da düşen uçaktan pilotun atlama anı kamerada

    Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan Türk Hava Kuvvetlerine ait NF-5 eğitim uçağı, üs içerisindeki şantiye alanına düştü. Uçağın düştüğü şantiye alanındaki iş makinesini kullanan askeri personel şehit oldu. Pilot ise uçaktan atlama anı kameraya yansıdı ve sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.


18:07 14 Mayıs’ı bilen şirketin anketi İşte İstanbul’un 7 ilçesinde son durum 14 Mayıs'ı bilen şirketin anketi! İşte İstanbul'un 7 ilçesinde son durum
17:59 Eyüpsultan’daki kaza sonrası tutuklanan Ayşe Ceren S.’nin ifadesi ortaya çıktı: Eylem Hanım bana ’Havalimanına sür’ dedi Eyüpsultan'daki kaza sonrası tutuklanan Ayşe Ceren S.'nin ifadesi ortaya çıktı: Eylem Hanım bana 'Havalimanına sür' dedi
17:37 Çocuklarının babası kuzeni çıktı İşte 12 yıl boyunca aldatılan adamın ilk sözleri Çocuklarının babası kuzeni çıktı! İşte 12 yıl boyunca aldatılan adamın ilk sözleri
16:58 Metro istasyonunda intihar eden gençten geriye kalan not yürek dağladı Metro istasyonunda intihar eden gençten geriye kalan not yürek dağladı
16:30 Erdoğan: Sırtını örgüte dayayan siyasi temsilciler kendi ikballerini kotarmak peşindeler Erdoğan: Sırtını örgüte dayayan siyasi temsilciler kendi ikballerini kotarmak peşindeler
20:10 Bakan Şimşek’in ağzından verilen “ÖTV ve KDV’de artış olacak“ iddiası asılsız çıktı Bakan Şimşek'in ağzından verilen "ÖTV ve KDV'de artış olacak" iddiası asılsız çıktı
20:00 Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçında İlk 11’ler belli oldu Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçında İlk 11'ler belli oldu
19:06 Eylem Tok ve oğlunu ABD’de fotoğraflayan kişi konuştu: Kanıma dokundu, şok oldum Eylem Tok ve oğlunu ABD'de fotoğraflayan kişi konuştu: Kanıma dokundu, şok oldum
17:59 Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
17:57 Hakemin kararlarına dayanamayan antrenör, takımını sahadan çekti Hakemin kararlarına dayanamayan antrenör, takımını sahadan çekti
17:15 Fernando Muslera, Fatih Terim’in takımına transfer oluyor Fernando Muslera, Fatih Terim'in takımına transfer oluyor
17:14 Pitbull köpeği Şila’yı öldüren sanığın cezasında artırım yapılarak 4 yıla çıkarıldı Pitbull köpeği Şila'yı öldüren sanığın cezasında artırım yapılarak 4 yıla çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2024 20:18:13. #1.13#
SON DAKİKA: Mecidiyeköy metroda bir kişi raylara atlayarak intihar etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement