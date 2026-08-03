Metro istasyonunda akılalmaz aldatma kavgası - Son Dakika
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Metro istasyonunda akılalmaz aldatma kavgası

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Bir metro istasyonunda sevgilisiyle el ele yürüyen adam, tesadüfen karşılaştığı eşi (veya sevgilisi) tarafından suçüstü yakalandı. Yakalanma anında büyük bir şok yaşayan ve yüzü bile düşen adam, yanındaki kadını durumu kurtarmak için "O benim sadece mesai arkadaşım" diyerek savunmaya çalıştı.

Bir metro istasyonunda sevgilisiyle el ele yürürken eşine yakalanan adamın düştüğü durum, sosyal medyada gündem oldu. Suçüstü yakalandığı an ne diyeceğini bilemeyen adam, paçayı kurtarmak için sarıldığı yalanla ortalığı daha da karıştırdı.

"BEN SENİN İŞ ARKADAŞIN DEĞİLİM"

El ele yürürken karşısında bir anda partnerini gören adam, çaresizce yanındaki kadını "O sadece benim mesai arkadaşım" diyerek tanıtmaya çalıştı. Ancak adamın bu savunması, kadını adeta çileden çıkardı. Metro istasyonunu inletecek bir sesle tepki gösteren kadın, şu sözlerle yalanı anında yüzüne vurdu:

"Ne iş arkadaşı? Ben senin iş arkadaşın falan değilim! Daha dün gece benimle birlikteydin, ne saçmalıyorsun sen?"

İKİ KADININ ARASINDA ÇARESİZ KALDI 

Adamın "iş arkadaşım" ısrarı karşısında öfkesi katlanan kadın gece yaşananları bir bir bağırarak anlatmaya devam etti. Neye uğradığını şaşıran ve iki kadının arasında adeta donup kalan adamın o çaresiz anları, çevredeki yolcular tarafından anbean kaydedildi.

Aldatmak, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Metro Metro istasyonunda akılalmaz aldatma kavgası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Metro istasyonunda akılalmaz aldatma kavgası - Son Dakika
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