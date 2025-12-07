Mevlana Anma Törenleri Başladı

SEMA GÖSTERİSİ İLGİYLE İZLENDİ

Konya'da her yıl 7- 17 Aralık tarihlerinde düzenlenen ve bugün 'Huzur Vakti' temalı yürüyüşle başlayan 'Hz. Mevlana'nın 752'nci Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri'nde sema gösterisi yapıldı. Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende sema gösterisinden önce, Kur'an-ı Kerim okundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu eşliğinde sanatçı Ahmet Özhan, konser verdi. Sunucu- yazar Ali Bektaş, Mevlana'nın önemli eseri Mesnevi'yi anlattı. Davetlilerin büyük ilgiyle izledikleri tören, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun sema gösterisiyle sona erdi.

'Hz. Mevlana'nın 752'nci Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri' kapsamında 17 Aralık'a kadar sema gösterileri, Mevlana üzerine söyleşiler ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirilecek. 17 Aralık akşamı da 'düğün gecesi' anlamına gelen Mevlana'nın öldüğü gün 'Şeb-i Arus' töreniyle sona erecek.

Haber-Kamera: Salih BÜYÜKSAMANCI/Konya,