Mevlana Müzesi 2025'te 3,06 Milyon Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Mevlana Müzesi 2025'te 3,06 Milyon Ziyaretçi Ağırladı

Mevlana Müzesi 2025\'te 3,06 Milyon Ziyaretçi Ağırladı
07.01.2026 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mevlana Müzesi, 2025'te 3 milyon 62 bin 800 ziyaretçi ile Türkiye'deki en çok ziyaret edilen müze oldu.

Öğretileriyle dünyada ilgi uyandıran Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin "gel" çağrısına kulak veren farklı inanç ve kültürden milyonları buluşturan Mevlana Müzesi, 2025'te 3 milyon 62 bin 800 ziyaretçi sayısına ulaştı.

Barış, kardeşlik, sevgi, hoşgörü, ilahi aşk ve tasavvufi öğretileriyle evrenselleşen Mevlana'nın türbesinin bulunduğu müzenin 2024'te 3 milyon 48 bin 55 olan ziyaretçi sayısı geçen yıl 3 milyon 62 bin 800 oldu.

Kültür ve inanç turizmi kapsamında yerli ve yabancı çok sayıda turistin geldiği müzede, ziyaretçiler 10 bine yakın eseri de inceleme fırsatı buluyor.

"Türkiye müzeleri içerisinde en çok ziyaretçisi olan müze"

Mevlana Müzesi Müdürü Naci Bakırcı, AA muhabirine, Mevlana Müzesi'nin ziyaretçi potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi.

Yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisinin her geçen gün arttığını belirten Bakırcı, "Biz ziyaretçi rakamının çok daha fazla olduğunu biliyoruz. Konya'ya gelen protokol misafirlerimiz, protokol kapısından alınıyor. Yaşlı ve engelli ziyaretçiler de çıkış kapısından alınıyor. Bu şekilde ziyaretçinin 3,5 milyonu bulduğunu tahmin ediyoruz ama turnikelerimizden elde ettiğimiz rakam 3 milyon 62 bin 800. Türkiye müzeleri içerisinde en çok ziyaretçisi olan müze." diye konuştu.

Gelenlerin onda birinin yabancı ziyaretçi olduğuna dikkati çeken Bakırcı, "Geçmiş yıllarda yabancılar, ziyaretçi sayısının yüzde 5'ine tekabül ediyordu. Son iki yılda yabancı ziyaretçilerimizde de ciddi artış var. Uzak Doğu'dan, Batı Avrupa'dan, Amerika'dan gelen ziyaretçilerle beraber geçen sene 307 bin civarında yabancı ziyaretçimiz oldu." bilgilerini verdi.

Şebiarus döneminde günlük 18 bine yakın ziyaretçi geldi

Bakırcı, Mevlana'nın ölüm yıl dönümü olan "Şebiarus" döneminin, müzenin en yoğun dönemi olduğunu vurguladı.

Sadece, Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenlerinin gerçekleştirildiği 10 günde 178 bin ziyaretçi ağırladıklarına değinen Bakırcı, günlük yaklaşık 18 bin kişinin müzeyi gezdiğini aktardı.

Müzenin, ziyaretçileri huzur ve dinginlik dolu atmosferinde ruhen yolculuğa da çıkardığını anlatan Bakırcı, şunları kaydetti:

"Hazreti Mevlana, eserlerinde Kur'an-ı Kerim'in dışında bir şey söylemediğini ifade ediyor ama söyleme üslubu ve yorumları, hangi inanıştan olursa olsun insanların hoşuna gidiyor. Hazreti Mevlana insanların günlük hayatlarıyla çok ilgilenmiyor. Mevlevi dergahları düzgün insan yetiştirmek için kurulmuş ve Türk kültürüne hizmet etmiş kurumlar. Bu vesileyle insanlar Hazreti Mevlana'yı ve İslam'ı tanıdıkça Konya'ya geliyor."

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Edebiyat, Türkiye, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Mevlana Müzesi 2025'te 3,06 Milyon Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tel Aviv’de büyük panik: İsrail, Türkiye’ye engel olamıyor Tel Aviv'de büyük panik: İsrail, Türkiye'ye engel olamıyor
Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti
Yasak aşk yaşayan iki ezeli düşman Kurt ile kangal çiftleşti, ortaya acayip bir tür çıktı Yasak aşk yaşayan iki ezeli düşman! Kurt ile kangal çiftleşti, ortaya acayip bir tür çıktı
Resmen açıklandı Beşiktaş, Mert Günok ile yollarını ayırdı Resmen açıklandı! Beşiktaş, Mert Günok ile yollarını ayırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 bin gencimize staj desteği sunacağız, günlük 1375 lira harçlık vereceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 bin gencimize staj desteği sunacağız, günlük 1375 lira harçlık vereceğiz
Hatimoğulları: İlk etapta Öcalan’a özgür iletişim koşulları sağlanmalıdır Hatimoğulları: İlk etapta Öcalan'a özgür iletişim koşulları sağlanmalıdır

12:40
’’Babamın hayrına’’ deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirdi
''Babamın hayrına'' deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirdi
12:10
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
11:55
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
11:31
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya’ya kaçırdı
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya'ya kaçırdı
11:27
Mehmet Akif Ersoy’dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
11:22
Adliyeden çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu Eritilip böyle aklanmaya çalışılmış
Adliyeden çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu! Eritilip böyle aklanmaya çalışılmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 13:01:06. #7.11#
SON DAKİKA: Mevlana Müzesi 2025'te 3,06 Milyon Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.