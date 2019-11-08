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Mevlid-i Nebi Haftası kutlamaları

7 saat önce

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında "Sosyal medya ve aile yapısının üzerindeki tahribatları" konulu konferans düzenlendi.

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Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında "Sosyal medya ve aile yapısının üzerindeki tahribatları" konulu konferans düzenlendi.


Çayıralan Müftülüğü tarafından Dr. Yusuf Coşan Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Kişisel Gelişim Uzmanı Tarihçi Yazar Prof. Dr. Mustafa Turan katıldı.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunmasının ardından da Kur'an-ı Kerim okundu.

Programda konuşan İlçe Müftüsü Yüksel Çelik, Hz. Muhammed'in dünyaya teşriflerinin yıl dönümünün Mevlid-i Nebi haftası olarak kutlandığını belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

"Sosyal medya ve aile yapısının üzerindeki tahribatları" konulu konferansı veren Prof. Dr. Mustafa Turan da ideal aile modelini ortaya koymanın yollarını, sosyal medyanın aile yapısı üzerindeki tahribatları, tarihsel süreçte aile yapısının yaşadığı değişikliklere ve maruz kaldığı sorunlara dikkati çekti ve bu sorunları çözebilmek adına öneriler sundu.

Konferansa, Çayıralan Kaymakamı Bekir Özen, Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, Konuklar Kasabası Belediye Başkanı Muammer Çetin, Hakim Emre İnceoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Umut Sarıkahya, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsileri ve vatandaşlar katıldı.

Çayıralan, Yozgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:38 Kaynak: AA
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