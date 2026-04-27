MEXC TR topluluğundan anlamlı bağış örneği

Dijital varlık ekosisteminde faaliyet gösteren MEXC TR topluluğu, toplumsal fayda odaklı örnek bir projeye imza attı. Topluluk desteğiyle başlayan süreçte oluşan değer, zamanla büyüyerek somut bir katkıya dönüştü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Darüşşafaka’ya bağışlandı.

TOPLULUK DESTEĞİ SOSYAL FAYDAYA DÖNÜŞTÜ

MEXC TR tarafından yapılan açıklamada, sürecin tamamen organik bir topluluk etkileşimi sonucu geliştiği vurgulandı. Dijital ortamda oluşturulan değerin yeniden topluma kazandırılmasının önemli bir sorumluluk olduğu belirtilirken, bu katkının özellikle çocuklara yönelik bir eğitim kurumuna yönlendirilmesinin anlamlı bir tercih olduğu ifade edildi. Açıklamada, “Topluluk desteğiyle oluşan değerin yeniden topluma kazandırılması bizim için doğal bir sorumluluktur” denildi.

23 NİSAN RUHUNA YAKIŞAN BAĞIŞ

Bağışın, Cumhuriyet değerlerine bağlı nesiller yetiştirmeyi amaçlayan Darüşşafaka’ya yapılması dikkat çekti. MEXC TR yetkilileri, sürecin şeffaflık ve sorumluluk ilkeleri doğrultusunda yürütüldüğünü ve tüm gelişmelerin kamuoyuyla paylaşıldığını belirtti. Topluluk temelli yaklaşımıyla öne çıkan MEXC TR’nin, dijital varlık ekosisteminde sadece finansal değil, sosyal etki üretmeye de odaklandığı vurgulandı.