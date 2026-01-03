Meysu Gıda'nın Halka Arz Tarihleri Belli Oldu - Son Dakika
Meysu Gıda'nın Halka Arz Tarihleri Belli Oldu

03.01.2026 14:16
Meysu Gıda, halka arz talep toplama tarihlerini 5-7 Ocak olarak duyurdu, paylar 7,50 TL'den satılacak.

Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzında talep toplama tarihi belli oldu.

Şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Osman Güldüoğlu, restoranda düzenlendiği basın toplantısında, Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arz başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandığını anımsattı.

Planlanan halka arzla şirketin halka açıklık oranının yüzde 20,11 seviyesine ulaşmasının beklendiğini anlatan Güldüoğlu, "Şirketin halka arzına konsorsiyum lideri olarak Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık ediyor. Talep toplama tarihleri 5-6-7 Ocak olarak belirlenen halka arzda 1 lira nominal değerli paylar, 7,50 lira sabit fiyat üzerinden yatırımcılara sunulacak." dedi.

Güldüoğlu, halka arzın sermaye artırımı ve ortak satış yöntemiyle gerçekleştirileceğini ifade ederek, Kayseri'ye, Türkiye'ye ve ekonomiye katkı sağlamayı sürdüreceklerini vurguladı.

Toplantıya Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Güldüoğlu ile şirket yetkilileri katıldı.

Kaynak: AA

Meysu Gıda'nın Halka Arz Tarihleri Belli Oldu
