MHK'nın yeni başkanı Serdar Tatlı oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığına Serdar Tatlı'nın getirildiğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı belli oldu. Zekeriya Alp'in istifasıyla boşalan başkanlık koltuğuna TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre Serdar Tatlı oturdu.
Serdar Tatlı başkanlığındaki MHK şu üyelerden oluşuyor:
Başkan
Serdar Tatlı
Üyeler
Metin Tokat
Erol Ersoy
Kadir Tozlu
Mahmut Çetiner
Mustafa Kamil Abitoğlu
Hikmet Öksüzoğlu
Ahmet Erdoğan
Nedim Göklü - İSTANBUL