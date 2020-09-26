MHP Adana İl Başkanlığına Bünyamin Avcı yeniden seçildi - Son Dakika

MHP Adana İl Başkanlığı Olağan Kongresi'nde başkan Bünyamin Avcı, güven tazeledi.

Partililer, kongrenin yapılacağı Sarıçam Belediyesi Kültür Merkezine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maskeli ve ateş ölçümü yapılarak alındı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrenin divan başkanlığını MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yaptı.

Yalçın, MHP'nin 13. Olağan Kongresi'nin 14 Mart 2021'de Ankara'da düzenleneceğini anımsattı.

45 günde 800'ü aşkın il ve ilçe kongresini olgunluk, vakar ve hareketin muhabbetine yakışır bir şekilde gerçekleştirdiklerini belirten Yalçın, "Dolayısıyla arta kalan ve az sayıdaki ilçelerimizi en kısa zamanda tamamlayıp il kongresini gerçekleştirerek, 14 Mart büyük kurultayına hazır hale geleceğiz. Bugüne kadar 18 ilimizin kongresi bitti. " dedi.

Daha sonra çift liste halinde yapılan seçimde Bünyamin Avcı 362 oy alarak yeniden il başkanı seçilirken, Mustafa İzgioğlu ise 220 oyda kaldı.

Kongreye, MHP ve AK Partili milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay da katıldı.