MHP'den Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

MHP'den Terörsüz Türkiye Vurgusu

30.01.2026 18:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsmail Özdemir, terörsüz Türkiye hedefinin milli birliği pekiştirdiğini belirtti.

(ANKARA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, " Türkiye, Terörsüz Türkiye çabalarıyla milli birlik ve bütünlüğümüzü pekiştirerek iç cephemizi daha da sağlamlaştırma yolunda son derece değerli neticeler almaya başlamıştır. Milli birlik ve beraberliğimizin pekişmesiyle, dış odaklı ve öngörülemez gelişmelere karşı güçlü bir irade sergilememiz; küresel fırtına ve buhran ikliminde kendi ayaklarımız üzerinde sapa sağlam durmamızı sağlamaktadır" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Terörsüz Türkiye" hedefiyle milli birlik ve bütünlüğün güçlendiğini belirterek Türkiye'nin küresel ölçekte etkisini artırdığını ifade etti. Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, Terörsüz Türkiye çabalarıyla milli birlik ve bütünlüğümüzü pekiştirerek iç cephemizi daha da sağlamlaştırma yolunda son derece değerli neticeler almaya başlamıştır. Milli birlik ve beraberliğimizin pekişmesiyle, dış odaklı ve öngörülemez gelişmelere karşı güçlü bir irade sergilememiz; küresel fırtına ve buhran ikliminde kendi ayaklarımız üzerinde sapa sağlam durmamızı sağlamaktadır. Şiddetin ve derinliğin daha da artacağı anlaşılan bir dönemde, her ülke için en önemli dayanak noktası istikrardır. Kamplaşma ve küresel paylaşım hesaplarının yoğunlaşması ise istikrara muhtaç tüm coğrafyaları yutacaktır. Türkiye, var olan potansiyelinin yanı sıra tarihi ve siyasi sorumluluğuyla, aynı anda çoklu coğrafyalarda söz sahibi bir güç olarak öne çıkmaya başlamıştır.

"Türkiye'nin yükselişi ve sıçrayışı durdurulamaz ve önlenemez bir hal almıştır"

Etki ve denge kudreti artık Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının tamamında hakimdir. Küresel güçler rekabetinde ise kutup başı olan bir merkezdir. Bu nedenle sorumluluğu da giderek daha fazla artmaktadır. Türk-İslam aleminin birlikteliğinin tesisinin yanında yeni dönem müttefiklik anlayışının şekillenmesinde Türkiye'nin uygulamaları müspet sonuçlar doğurmaktadır. Anlaşmazlıkların ve sorunların aşılması hususunda saygın bir güç olarak, her taraf nezdinde kabul gören bir ülke haline gelen Türkiye; yeni bir küresel düzenin kurulmasına liderlik yapabilecek ülkeler arasında olduğunu, aradan geçen her gün ve yaşanan her olayla tescillemektedir.

Bu sebeple Türkiye'nin yükselişi ve sıçrayışı durdurulamaz ve önlenemez bir hal almıştır. Bu girişimlerin tamamı, Terörsüz Türkiye hedefiyle ülkemize hamle derinliği kazandırmakla kalmamış; bölgesel zeminde de aidiyet, saygınlık, inanç ve bağlılığımızı artırmıştır. 21.yüzyılın ikinci çeyreğinin başladığı bu dönem, kaderini Türkiye ile birlikte tayin eden herkesin kazanacağı, büyüyeceği ve aranan huzura kavuşma beklentisini gerçeğe dönüştüreceği bir süreci beraberinde getirecektir. Cumhur İttifakı ile sergilenen gayretler, nihai hedefimiz olan küresel güç haline gelmiş Türkiye'yi mutlaka gerçeğe dönüştürecektir."

Kaynak: ANKA

İsmail Özdemir, Dış Politika, Güvenlik, Politika, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP'den Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Türk askeri Gazze’de olmayacak“ diyen Netanyahu’ya Bakan Fidan’dan yanıt "Türk askeri Gazze'de olmayacak" diyen Netanyahu'ya Bakan Fidan'dan yanıt
İzmir’de sağanak ve fırtına hayatı felç etti: Sel suları araçları sürükledi İzmir'de sağanak ve fırtına hayatı felç etti: Sel suları araçları sürükledi
Nesimi’nin kayıp eserleri ortaya çıktı Nesimi'nin kayıp eserleri ortaya çıktı
Teknik arıza çıktı Beşiktaş’ın yeni transferi Asllani, İstanbul’a gelemiyor Teknik arıza çıktı! Beşiktaş'ın yeni transferi Asllani, İstanbul'a gelemiyor
Cemaat namazdayken çatı çöktü Köy halkı yardıma koştu Cemaat namazdayken çatı çöktü! Köy halkı yardıma koştu
İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu’nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak

19:31
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun
19:24
Antalya’da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı
Antalya'da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı
18:09
Sele teslim olan Mersin’den korkutan görüntüler
Sele teslim olan Mersin'den korkutan görüntüler
18:05
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
17:34
İran’a saldırı ihtimali artıyor Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi
İran'a saldırı ihtimali artıyor! Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi
16:58
İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını ’terörist’ ilan edecek
İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını 'terörist' ilan edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 20:12:54. #7.11#
SON DAKİKA: MHP'den Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.