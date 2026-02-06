MHP, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları andı.
Partinin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmet ve dualarla anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."
Son Dakika › Güncel › MHP, Depremzedeleri Andı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?