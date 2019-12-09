Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz'ın kayınvalidesi toprağa verildi
Son Dakika Güncel MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz'ın kayınvalidesi toprağa verildi - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz'ın kayınvalidesi toprağa verildi

6 saat önce

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın, 87 yaşında vefat eden kayınvalidesi Keziban Kanlıer'in cenazesi Yozgat'ta defnedildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın, 87 yaşında vefat eden kayınvalidesi Keziban Kanlıer'in cenazesi Yozgat'ta defnedildi.

Kanlıer için Yerköy ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Molla Hüsrev Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazın ardından Kezban Kanlıer'in naaşı, Kale mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ve yakınları, MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Taytak, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Dursun, MHP Yozgat İl Başkanı Ferhat Altan, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz'ın kayınvalidesi toprağa verildi

Sadir Durmaz, Yozgat, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın masasındaki ankete göre kararsızlar seçimin kaderini belirleyecek
"Asker karısı gibi ağlıyor" ifadeleriyle tepki çeken MHP Aydın İl Başkanı görevden alındı 2020 bütçe görüşmelerinde Devlet Bahçeli, HDP Eş Başkanlarıyla tokalaştı Cenaze günü yemek uygulamasını kaldırdılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 21:08:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz'ın kayınvalidesi toprağa verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]