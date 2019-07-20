Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli, Karabük'te
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Karabük'te

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karabük'e gelerek belediye Başkanı Rafet Vergili'yi ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Karabük'te, System.String[]
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karabük'e gelerek belediye Başkanı Rafet Vergili'yi ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kemaloyman mevkisinde karşılanarak konvoy halinde Karabük Belediyesine deldi ve belediye binası önünde Türk devletleri bayrakları ile karşılandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli ve beraberindeki Genel Başkan Yardımcıları ile birlikte karşılama sonrasında makama çıktı. Makamda Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Genel Başkan Bahçeli'ye belediye çalışmaları hakkında sinevizyon gösterimiyle brifing verdi. Belediye şeref defterini imzalayan Bahçeli'ye Belediye Başkanı Rafet Vergili vazo takdim ederken, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez ise Bahçeli'nin resminin bulunduğu bir tablo hediye etti.

Ziyaret kapsamında Karabük Haddeciler Derneği Başkanı Pehlivan Baylan, Bahçeli'ye, Filyos Liman projesi kapsamında dosya vererek, yaşanan bazı sıkıntılar noktasında desteklerini istedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve genel başkan yardımcıları Sadir Durmaz, Kamil Aydın, Yaşar Yıldırım, Feti Yıldız ve Mustafa Hidayet Vahapoğlu ile İdare Amiri Erkan Haberal ve bazı milletvekilleri de eşlik etti. - KARABÜK
Devlet Bahçeli, Karabük, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:26 Kaynak: İHA
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