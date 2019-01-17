Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terör Örgütlerini Kürtlerle İlişkilendirmek İnsanlık Vicdanına Ağır Bir...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terör Örgütlerini Kürtlerle İlişkilendirmek İnsanlık Vicdanına Ağır Bir...

20 dakika önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terör örgütlerini Kürtlerle ilişkilendirmek insanlık vicdanına ağır bir saldırı, vahim bir suçtur.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terör örgütlerini Kürtlerle ilişkilendirmek insanlık vicdanına ağır bir saldırı, vahim bir suçtur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:13 Kaynak: AA

MHP, Devlet Bahçeli, Güncel
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