MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terör Örgütlerini Kürtlerle İlişkilendirmek İnsanlık Vicdanına Ağır Bir...
20 dakika önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terör örgütlerini Kürtlerle ilişkilendirmek insanlık vicdanına ağır bir saldırı, vahim bir suçtur.
MHP
Genel Başkanı Bahçeli: "Terör örgütlerini Kürtlerle ilişkilendirmek insanlık vicdanına ağır bir saldırı, vahim bir suçtur."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:13 Kaynak: AA
Cumhur İttifakı'na Aykırı Hareket Eden Vekil, MHP'den İhraç Edildi
AK Parti'nin Güneydoğudaki Kalesinde Yerel Seçim Gerginliği
Binali Yıldırım'ın İstifa Tartışmalarına MHP'li Yöneticiden Çözüm Önerisi: 'İstifa Etmem Gerekir mi' Diye YSK'ya Başvursun
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Prompter'a Yanlış Konuşmanın Yansıtılmasına Sinirlendi: Kaldırın Bunları