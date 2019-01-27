MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Zulüm 1453'te Başladı Diyen Soysuzlarla Görülecek Hesabımız...
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IHAAW184659-SIY/27-01-2019- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Zulüm 1453'te başladı diyen soysuzlarla görülecek hesabımız vardır.
IHAAW184659-SIY/27-01-2019
- MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
: "Zulüm 1453'te başladı diyen soysuzlarla görülecek hesabımız vardır." 27.01.2019 18: 46: 59 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 06:52 Kaynak: İHA
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