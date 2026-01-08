MHP heyetinden PMD'ye ziyaret - Son Dakika
MHP heyetinden PMD'ye ziyaret

08.01.2026 18:30
MHP heyeti, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde PMD'yi ziyaret ederek gazetecilerin önemine vurgu yaptı.

(TBMM) - MHP heyeti, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneği'ni (PMD) ziyaret etti. Suriye'deki gelişmeleri değerlendiren MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Eninde sonunda terörsüz Türkiye amacına mutlaka ulaşılacaktır. Hem Türkiye hem Suriye hem Irak bakımından bölgemizde birliği, beraberliği, kardeşliği, demokrasiyi ve hukuku pekiştirecek faaliyetlerimize devam edeceğiz. PKK ve SDG yapılanmalarının bu faaliyetlerini asla tasvip etmiyoruz" dedi.

MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ile Filiz Kılıç'ın yer aldığı heyet, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla PMD'yi ziyaret etti. Ziyarette, parlamento muhabirlerinin çalışma koşulları, basın özgürlüğü ve gazeteciliğin karşı karşıya olduğu sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

MHP heyeti, kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmesinde parlamento muhabirlerinin üstlendiği role dikkati çekerek, gazetecilik mesleğinin önemine vurgu yaptı.

Görüşmede ayrıca küresel ve bölgesel gelişmeler ele alındı, gazetecilerin zor dönemlerde ve kriz anlarında yürüttüğü çalışmaların taşıdığı öneme işaret edildi.

PMD Başkanı Kemal Aktaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, MHP heyetiyle gazetecilerin yeni yılını ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Akçay: 10 Mart mutabakatına uyulmaması, sürecin bu noktaya gelmesine neden olmuştur

Ziyaret sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Suriye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akçay, Suriye'deki hadiselerin uzun süredir dikkatle izlendiğini ve gelişmelerin beklendiğini ifade ederek, "1 Ekim ve 22 Ekim 2024'ten beri terörsüz Türkiye başlığı altında değerlendirdiğimiz sürece baktığımızda, bu konunun Suriye'de düğümleneceği herkesin malumuydu. Ancak 10 Mart mutabakatına uyulmaması, sürecin bu noktaya gelmesine neden olmuştur" diye konuştu.

27 Şubat'ta İmralı'dan yapılan çağrının terör örgütünün bütün bileşenlerini kapsadığını belirten Akçay, "Terörsüz Türkiye dediğimizde yalnızca Türkiye'yi değil, bölgemizi kapsayan bir yaklaşımı ifade ediyoruz. Buna rağmen PKK uzantısı olan SDG, YPG yapılanmalarının bu çağrıyı yok sayarak kendilerini kapsam dışı göstermeye çalışmaları kabul edilebilir değildir. Dünyada herkesin bildiği bir gerçektir ki YPG, PYD ve SDG, PKK'nın uzantılarıdır. Bir kenara çekilip 'biz farklıyız' demeleri mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

"Eninde sonunda terörsüz Türkiye amacına mutlaka ulaşılacaktır"

Erkan Akçay, Suriye'nin toprak bütünlüğünün esas olduğuna işaret ederek, "Önemli olan Suriye'nin birliği ve bütünlüğüdür. Bu bütünlüğü hedef alan ve özellikle başta İsrail olmak üzere üçüncü ülkelerin terörsüz Türkiye sürecini sabote etmeye yönelik çabalarını, aynı zamanda Türkiye'ye yönelik girişimler olarak değerlendiriyoruz" dedi.

10 Mart mutabakatının bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Akçay, Halep'te yaşananlara da değinerek, "Halep'te sivilleri siper ederek, insanları katletmeye çalışan YPG'nin faaliyetleri söz konusudur. Buradan Şam'ı hedefledikleri anlaşılmaktadır. Suriye yönetiminin de mümkün olan bütün gücüyle buna mani olmaya çalıştığını düşünüyoruz" diye konuştu.

Akçay, "Eninde sonunda terörsüz Türkiye amacına mutlaka ulaşılacaktır. Hem Türkiye hem Suriye hem Irak bakımından bölgemizde birliği, beraberliği, kardeşliği, demokrasiyi ve hukuku pekiştirecek faaliyetlerimize devam edeceğiz. PKK ve SDG yapılanmalarının bu faaliyetlerini asla tasvip etmiyoruz. Meşru bir Şam hükümeti vardır" değerlendirmesinde bulundu.

Kılıç:  Türkiye, komşularıyla birlikte terörü bitirecektir

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç da "Terörsüz Türkiye bir devlet meselesidir. Asla geri dönüş söz konusu değildir. Geri dönüşü olmayan bir yola girilmiştir. Biz terörü bitirmek için yola çıktık. İç saflarda barışı sağlayabilmenin terörü bitirmenin önemli bir parçası olduğunu Venezuela örneğiyle de görmüş olduk. Suriye'de bir kelebeğin kanat çırpması bile Türkiye'yi etkiliyor. Bu konuda son derece umutluyuz. Türkiye, komşularıyla birlikte terörü bitirecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

