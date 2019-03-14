Son Dakika Haberleri: MHP'li Aydın'dan Etso'ya Ziyaret

MHP'li Aydın'dan Etso'ya Ziyaret

1 saat önce

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik'i ziyaret etti.

MHP'li Aydın'dan Etso'ya Ziyaret, System.String[]
MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik'i ziyaret etti.

ETSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, beraberindeki MHP İl Başkanı Naim Karataş ile görüş alışverişinde bulunmak üzere Yücelik'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Erzurum'un ekonomisi, iş dünyasının yaşadığı sıkıntılar ve bunların çözümüne yönelik konular ele alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:02 Kaynak: AA

Lütfü Yücelik, Kamil Aydın, Erzurum, MHP, Güncel
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