MHP'nin 57. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

MHP'nin 57. Yıl Dönümü Kutlandı

MHP\'nin 57. Yıl Dönümü Kutlandı
09.02.2026 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Kavak İlçe Başkanı Ferit Candemir, partinin 57. yıl dönümünü kutlayarak birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kavak İlçe Başkanı Ferit Candemir, partisinin kuruluşunun 57. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Candemir, mesajında MHP'nin milletin birliği, devletin bekası ve vatanın bölünmez bütünlüğü için kararlılıkla mücadele ettiğini belirtti.

Partinin 57 yıllık köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Candemir, "Şanla, şerefle ve büyük bir inançla yürüdüğümüz bu kutlu yolda, Milliyetçi Hareket Partimizin 57. yıl dönümünü gururla idrak etmenin onurunu yaşıyoruz. Kurulduğu günden bu yana milletimizin birliği, devletimizin bekası ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna kararlılıkla mücadele eden partimiz, köklü duruşu ve ülkü dolu kadrolarıyla Türk siyasetinde müstesna bir yere sahiptir." ifadelerini kullandı.

Geçmişten bugüne partiye emek verenlere de değinen Candemir, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Geçmişten bugüne emek veren, bedel ödeyen tüm dava büyüklerimizi rahmet ve minnetle anıyor, bugün aynı inanç ve azimle bayrağı taşıyan teşkilat mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum. Milliyetçi-Ülkücü hareket yalnızca bir siyasi anlayış değil, aynı zamanda millet sevgisinin, fedakarlığın ve yüksek ahlakın adıdır."

Candemir, mesajının sonunda birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "57 yıllık şanlı mazimizin verdiği güçle, Türkiye Yüzyılı hedeflerine birlik ve beraberlik içerisinde emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Rabbim birliğimizi daim, davamızı aziz eylesin." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Kavak, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP'nin 57. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akılalmaz olay Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı Akılalmaz olay! Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı
Sakın bunu yapmayın Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi Sakın bunu yapmayın! Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi
4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek 4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek
Ahmet Minguzzi için Sultanahmet’te mevlit okutuldu Herkesin dikkatini çeken tek bir an var Ahmet Minguzzi için Sultanahmet'te mevlit okutuldu! Herkesin dikkatini çeken tek bir an var
Yolda ilerleyen araca fare atladı, polisi görünce kaçtı Yolda ilerleyen araca fare atladı, polisi görünce kaçtı
RAMS Başakşehir kaybetmeyi unuttu Bir galibiyet daha RAMS Başakşehir kaybetmeyi unuttu! Bir galibiyet daha

13:06
Arda Güler’e demediğini bırakmadı: Burası Real Madrid
Arda Güler'e demediğini bırakmadı: Burası Real Madrid
12:39
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’dan Özgür Özel’e suç duyurusu
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
12:06
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK’ten bir skandal görüntü daha
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'ten bir skandal görüntü daha
11:57
Kıyafeti nedeniyle aşağılanan belediye başkanının görüntüsü olay oldu
Kıyafeti nedeniyle aşağılanan belediye başkanının görüntüsü olay oldu
11:38
’Yeni nesil’ çete: 5 yıldızlı otelin terasından şehri haraca bağlamışlar
'Yeni nesil' çete: 5 yıldızlı otelin terasından şehri haraca bağlamışlar
11:12
Epstein belgeleri Avrupa’da en çok İngiltere ve Norveç’i sarstı
Epstein belgeleri Avrupa'da en çok İngiltere ve Norveç'i sarstı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 13:19:20. #7.11#
SON DAKİKA: MHP'nin 57. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.