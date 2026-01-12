MHP Samsun İl Başkanı Vezirköprü'de

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, Vezirköprü Mesleki Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında merkezde görev yapan öğretmenler ve eğitim gören öğrencilerle bir araya gelen Mucur, eğitim merkezindeki faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Öğretmen ve öğrencilerin taleplerini dinleyen Mucur, meslek kollarında nitelikli usta ve sanatkar ihtiyacının arttığına dikkati çekerek, Vezirköprü Çıraklık Eğitim Merkezi'nin mevcut şartlarının iyileştirlmesi için gerekli girişimlerde bulunacaklarını ifade etti.

Ziyarette Mucur'a MHP Vezirköprü İlçe Başkanı Ahmet Arslan, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyeleri eşlik etti.