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MHP, Sivas kadın kollarında görev değişimi

4 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sivas kadın kolları başkanlığı görevine Seda Okur getirildi.

MHP, Sivas kadın kollarında görev değişimi, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sivas kadın kolları başkanlığı görevine Seda Okur getirildi.


MHP Sivas İl başkanlığında partililer ile bir araya gelen Okur, değerlendirme toplantısı yaptı. Değerlendirme toplantısına il başkanı Özkan Turan Navruz ve partililer katıldı.


Değerlendirme toplantısında konuşan Okur, "Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşkilatımızın teklifi İl Başkanımız Sayın Özkan Turan Navruz'un ve Kadın Kolları Genel Başkanımız Nevin Taşlıçay Hanımın takdirleri ve Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli Bey'in tensipleriyle Milliyetçi Hareket Partisi Sivas Kadın Kolları Başkanlığına atanmış bulunmaktayım. Şahsıma ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma güvenen başta Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli Beye, Kadın Kolları Genel Başkanımız Sayın Nevin Taşlıçay Hanım'a, Sivas İl Başkanımız Sayın Özkan Turan Navruz Bey'e ve bütün teşkilat başkanlarıma teşekkür ediyor, ayrıca bu döneme kadar Sivas Kadın Kolları Başkanlığında görev yapmış olan tüm başkanlarıma ve yönetim kuruluna teşekkür ediyor "dedi. - SİVAS

Milliyetçi Hareket Partisi, Sivas, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:17 Kaynak: İHA
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