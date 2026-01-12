MHR GYO'nun Kurumsal Yönetim Notu 94,32'ye Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

MHR GYO'nun Kurumsal Yönetim Notu 94,32'ye Yükseldi

12.01.2026 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın kurumsal yönetim notu 7,06 puan artarak 94,32 oldu.

MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin (MHR GYO) kurumsal yönetim notu, geçen yıl 87,26'dan 94,32'ye yükseldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, DRC Rating tarafından hazırlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu'nda şirketin notu 7,06 puan arttı. Söz konusu artış, 2025 yılı içerisinde Borsa İstanbul'da açıklanan kurumsal yönetim notları arasında en yüksek artış olarak öne çıktı.

MHR GYO, 2026 yılına, eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık politikası doğrultusunda tarafsızlığı artırmak ve daha bağımsız bir karar alma yapısı oluşturmak amacıyla bağımsız yönetim kurulu üye sayısını 4'e yükselterek girdi.

Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulundaki 30 yıllık tecrübesiyle Hatice Kara, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak şirket bünyesine katıldı. Bu adımla, 9 kişiden oluşan yönetim kurulunun bağımsız üye sayısı arttı.

?"Doğru yolda olduğumuzun güçlü bir teyidi olarak görüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen MHR GYO Genel Müdürü Nurkan Kaçmaz, halka arzla odaklandıkları en temel konunun, kurumsal yönetimi şirket kültürünün ayrılmaz bir parçası haline getirmek olduğunu belirtti.

Söz konusu not artışının, teknik bir iyileştirmenin değil, tüm organizasyona yayılan bir zihniyet dönüşümünün sonucu olduğunu aktaran Kaçmaz, "Bu başarıyı bir sonuçtan çok, doğru yolda olduğumuzun güçlü bir teyidi olarak görüyoruz. Yönetimden operasyonel süreçlere kadar her adımı daha şeffaf, ölçülebilir ve hesap verebilir hale getirmek için yoğun bir emek verdik." ifadelerini kullandı.

Kaçmaz, bağımsız üye sayılarını artırmayı sadece mevzuata uyum değil, nitelikli ve dengeli karar alma iradesinin bir gereği olarak ele aldıklarına değinerek, şunları kaydetti:

"Hatice Kara'nın aramıza katılması, yönetim kurulunun niteliğini ileriye taşıyan çok değerli bir adım. Hedefimiz yalnızca bugün güçlü görünen değil, yarın da güven duyulan bir şirket olmak. Kurumsal yönetimi bu nedenle bir raporlama konusu değil, uzun vadeli başarının anahtarı olarak görüyoruz."

Kaynak: AA

Ekonomi, Yatırım, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MHR GYO'nun Kurumsal Yönetim Notu 94,32'ye Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu’dan İran’daki protestolara destek mesajı: Özgürlük mücadelesini izliyoruz Netanyahu'dan İran'daki protestolara destek mesajı: Özgürlük mücadelesini izliyoruz
Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu: 1 ölü, 10 yaralı Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu: 1 ölü, 10 yaralı
THY duyurdu Çok sayıda uçak seferi iptal edildi THY duyurdu! Çok sayıda uçak seferi iptal edildi
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez’in hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez'in hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada
Acun Ilıcalı’nın Hull City’sinden transfer harekatı Manchester United’dan istiyor Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinden transfer harekatı! Manchester United'dan istiyor
Araca yaklaşıp bir anda bıçakladı: Kaçmasaydım beni öldürürdü Araca yaklaşıp bir anda bıçakladı: Kaçmasaydım beni öldürürdü

17:15
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
17:02
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı’na Hacıosmanoğlu’nun giydiği forma damga vurdu
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı'na Hacıosmanoğlu'nun giydiği forma damga vurdu
16:42
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
16:12
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
15:19
Esra evde öldürüldü Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
Esra evde öldürüldü! Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 17:55:47. #7.11#
SON DAKİKA: MHR GYO'nun Kurumsal Yönetim Notu 94,32'ye Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.