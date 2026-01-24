Michelin Shenyang Fabrikası, Global Lighthouse Listesinde - Son Dakika
Michelin Shenyang Fabrikası, Global Lighthouse Listesinde
24.01.2026 15:39
Michelin'in Shenyang fabrikası, küresel öncü fabrikalar arasında yer aldı, yapay zeka kullanıyor.

Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'da bulunan Michelin Shenyang Tekerlek Limited Şirketi'nin 30. yıldönümü töreni, 24 Eylül 2025. (Fotoğraf: Han He/Xinhua)

SHENYANG, 24 Ocak (Xinhua) -- Lastik üreticisi Michelin'in Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'da faaliyet gösteren fabrikası, Dünya Ekonomik Forumu'nun yayımladığı son Global Lighthouse Network (Küresel Öncü Fabrikalar Ağı) listesinde yer alan 23 tesisten biri oldu.

Lighthouse unvanı, rekabet gücünü, dayanıklılığı ve sürdürülebilirliği artırmak amacıyla başta yapay zeka olmak üzere ileri teknolojilerle operasyonlarını dönüştüren öncü şirketlere ve değer zincirlerine veriliyor.

Michelin Shenyang Tekerlek Limited Şirketi'nin fabrikası, şirketin Çin'deki ilk fabrikası olmasının yanı sıra yüksek kaliteli lastik üretiminde en büyük ve en gelişmiş küresel üslerinden biri konumunda. Tesis, 1995 yılında kurulduğundan bu yana teknoloji ve yönetim alanında sürekli iyileştirmeler gerçekleştiriyor.

Shenyang fabrikası, lastik üretim sürecinin tamamında yapay zeka, makine görüşü ve büyük veri gibi dijital teknolojileri sistematik biçimde uygulayarak Çin'de küresel Lighthouse olarak tanınan tek binek araç lastik üreticisi konumuna geldi.

Hızla büyüyen yeni enerjili araç pazarı ve bu alana yönelik lastik talebinden güç alan tesis, yeni enerjili araç lastik portföyünü yüzde 340 artırarak 250'yi aşkın stok tutma birimine çıkardı.

Dünya Ekonomik Forumu'nun küresel Lighthouse fabrikalarının yaklaşık yüzde 40'ı Çin'de bulunuyor. Bu tesisler, üretkenliği artırmak ve sürdürülebilirliği geliştirmek amacıyla Dördüncü Sanayi Devrimi teknolojilerinin uygulanmasında dünyaya öncülük ediyor.

Kaynak: Xinhua

