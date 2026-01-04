Miçotakis'ten Maduro Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Miçotakis'ten Maduro Açıklaması

04.01.2026 00:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Maduro rejiminin sona ermesini Venezuela için umut olarak değerlendirdi.

(ANKARA) - Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro rejiminin sona ermesinin Venezuela halkı için yeni bir umut olduğunu ifade etti.

Miçotakis, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Nicholas Maduro, Venezuela halkına hayal edilemeyecek acılar yaşatan acımasız ve baskıcı bir diktatörlüğe başkanlık etti. Rejiminin sona ermesi ülke için yeni bir umut sunuyor. Şu an son eylemlerin hukuka uygunluğu hakkında yorum yapmanın zamanı değil. Öncelik artık, tam demokratik meşruiyete sahip yeni ve kapsayıcı bir hükümete barışçıl ve hızlı bir geçişin sağlanması olmalıdır. Yunanistan bu konuda Avrupa Birliği ve BM Güvenlik Konseyi ortaklarıyla koordinasyon sağlayacaktır. Ülkedeki Yunan vatandaşlarının güvenliğini sağlamaya odaklanmaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yunanistan, Venezuela, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Miçotakis'ten Maduro Açıklaması - Son Dakika

Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı
Venezuela’da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump’a karşı harekete geçti Venezuela'da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump'a karşı harekete geçti
ABD’de binlerce kişi Venezuela’da için sokağa indi: Petrol için savaşma ABD'de binlerce kişi Venezuela'da için sokağa indi: Petrol için savaşma
Trump işi şova döktü Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu Trump işi şova döktü! Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu
Zelenski’den Maduro’yu yakalayan Trump’a üstü kapalı mesaj Zelenski'den Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj
Maduro New York’ta Uçaktan böyle indirildi Maduro New York'ta! Uçaktan böyle indirildi

23:42
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
23:34
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe’ye geri döndü
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe'ye geri döndü
23:25
Trump, şimdi de Grönland’ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
Trump, şimdi de Grönland'ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
23:23
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye’nin aleyhine işliyor
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye'nin aleyhine işliyor
21:02
Trump’tan Maduro’nun yerine gelen Rodriguez’e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
Trump'tan Maduro'nun yerine gelen Rodriguez'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
20:21
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 05:25:18. #7.11#
SON DAKİKA: Miçotakis'ten Maduro Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.