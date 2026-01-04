Miçotakis'ten Maduro Açıklaması - Son Dakika
Miçotakis'ten Maduro Açıklaması

04.01.2026 00:31
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Maduro rejiminin sona ermesinin Venezuela için umut olduğunu belirtti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD'nin müdahalesi sonucu Devlet Başkanı Nicolas Maduro rejiminin sona ermesinin Venezuela için yeni bir umut doğurduğunu savundu.

Miçotakis, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Nicolas Maduro, Venezuela halkına hayal edilemeyecek acılar yaşatan acımasız ve baskıcı bir diktatörlüğe liderlik etti. (Maduro) Rejiminin sona ermesi ülke için yeni bir umut doğuruyor. Şu an son eylemlerin hukuka uygunluğunu yorumlama zamanı değildir. Öncelik tam demokratik meşruiyete sahip yeni bir kapsayıcı hükümete hızlı ve barışçıl bir yolla geçişin sağlanmasıdır." ifadelerine yer verdi.

Yunanistan'ın bu konuda Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ndeki müttefikleri ile koordiasyon içinde olacağını belirten Miçotakis, ülkesinin Venezuela'daki Yunanistan vatandaşlarının güvenliğine odaklandığını kaydetti.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta dün (cumartesi) yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Kaynak: AA

