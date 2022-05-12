Microsoft logosunun geçmişten günümüze değişimi - Son Dakika

Dünyanın en çok kullanılan işletim sistemi Windows'un geliştiricisi Microsoft, teknolojinin bugünlere gelmesindeki payı büyük. Aynı zamanda şirketin akıllarda kalan bir de logosu mevcut. Zaman içinde değişim gösteren ve 2012'de son halini alan tasarımın geçmişi de sıklıkla merak ediliyor. İşte Microsoft logosunun geçmişten günümüze değişimi.

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Microsoft logosunun geçmişten günümüze değişimi

Microsoft, 4 Nisan 1975'te Paul Allen ile Bill Gates tarafından kuruldu. İkilinin amacı ilk etapta Altair 8800 bilgisayar sistemi için BASIC yorumlayıcıları geliştirip satmaktı. 1980'lerin ortalarında MS-DOS ile kişisel bilgisayarlara yönelik işletim sistemi pazarında zirveye oturan şirket ardından Windows ile bu başarısını devam ettirdi. Tabii Microsoft ilk kurulduğunda logosu bugünkü gibi değildi.

İlk Microsoft logosu (1975-1980)

Microsoft, ilk kurulduğunda o dönemin standartlarıyla doğru orantılı olarak sade sayılabilecek bir logoyla kullanıcılara merhaba dedi. Şirketin logosu 1975'te grafik sanatçısı Simon Daniels tarafından oluşturuldu. Aki Lines yazı tipi odak alınan logoda yedi geniş çizgiyle alt alta Micro-Soft şeklinde yazılmış bir tasarım karşımıza çıkıyor.

Microsoft'ta 'metal' esintisi (1980-1982)

1980 yılına gelindiğinde Microsoft, artık teknoloji dünyasındaki yerini sağlamlaştırmış ve tasarım açısından bir değişim kararı almıştı. Bunun sonucunda heavy metal rock gruplarınınkine benzer bir logo karşımıza çıktı. İlkine benzer şekilde siyah rengi odak alan logodaki en önemli değişiklikler; New Zelek yapı tipinin kullanılması ve Microsoft'un artık bitişik yazılması diyebiliriz.