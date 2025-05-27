Adana'daki bir meyve sebze deposunda bir çalışanın çıplak ayakla salatalıkların yıkandığı havuza girmesi tepki çekti.
Adana'daki bir meyve sebze deposunda skandal görüntüler kaydedildi. İncirlik Mahallesi'ndeki depoda bir çalışan salatalıkların yıkandığı havuza çıplak ayaklarla girdi. Depoda hijyen kurallarının tamamen hiçe sayıldığı görüldü. Çalışan sepete doldurduğu salatalıkları daha sonra kasaya döktü.
Mide bulandıran görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Tepkiler çığ gibi yükselirken, yetkililerin depoyla ilgili harekete geçmesi istendi.
Son Dakika › Adana › Mide bulandıran görüntüler Türkiye'den! Çıplak ayakla salatalık havuzuna daldı - Son Dakika
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