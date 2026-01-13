Mide Kanaması İhmal İddiasına Hastaneden Yanıt - Son Dakika
Mide Kanaması İhmal İddiasına Hastaneden Yanıt

Mide Kanaması İhmal İddiasına Hastaneden Yanıt
13.01.2026 17:46
Mide kanaması geçiren Gazi Abdullah Çelik'in ihmal iddialarına Özel Düztepe Hastanesi'nden açıklama geldi.

Mide kanaması geçiren Gazi Abdullah Çelik'in ihmal iddiasına Özel Düztepe Yaşam Hastanesi'nden açıklama geldi.

İddiaya göre, 7 Ocak tarihinde kusma, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleriyle Özel Düztepe Yaşam Hastanesi Acil Servisi'ne başvuran Abdullah Çelik'e, doktor tarafından "zehirlenme olabilir" denilmesine rağmen herhangi bir kan tahlili veya kapsamlı tetkik yapılmadı. Hastaya yalnızca kusmayı durdurmaya yönelik bir iğne yapıldığı ve şahsın mide bulantısını azaltacak ilaçlar yazılarak taburcu edildiği iddiası üzerine Özel Düztepe Yaşam Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Faruk Kökoğlu, söz konusu iddialara yönelik açıklama yaptı.

Hastaneden yapılan açıklamada, hastanın acil servise başvurduğu anda gerekli tıbbi değerlendirmelerin yapıldığını, hastaya şikayetlerinin devam etmesi halinde ertesi gün tekrar hastaneye başvurması gerektiğinin bildirildiği ancak hastanın bunun yerine Gaziantep Şehir Hastanesi'ne başvurduğu ve tedavisinin burada sürdürüldüğü ifade edildi. Hastane yönetimi, hastanın tedavi sürecine ilişkin herhangi bir ihmal ya da kusurlarının bulunmadığını da vurguladı.

"Hastanemizin bu hastanın tedavisi ile ilgili bir ihmali ya da kusuru bulunmamaktadır"

Gazi Abdullah Çelik'e yapılan muayenede hastanenin herhangi bir ihmalinin bulunmadığını belirten Özel Düztepe Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Faruk Kökoğlu, "Mide kanaması geçiren gazinin iğne yapılarak evine gönderildiği iddia edildi, iddiayla ilgili bu açıklamanın yapılması zaruriyeti doğmuştur. Şöyle ki, söz konusu iddiada ismi geçen hasta Gazi Abdullah Çelik 07 Ocak 2026 saat 16: 45 de hastanemiz acil servisine karın ağrısı bulantı kusma şikayeti ile başvurmuş, acil doktorumuz tarafından muayenesi yapılan hasta vital bulgularının muayene bulgularının normal bulunması üzerine tedavisi düzenlenerek reçetesi de yazılarak taburcu edilmiş, şikayetlerinin devam halinde tekrar hastanemize başvurması söylenmiştir. Ancak hasta şikayetleri geçmeyince ertesi gün hastanemize değil Gaziantep Şehir Hastanesine başvurmuş ve tedavisi orada devam etmiştir. Dolayısıyla hastanemizin bu hastanın tedavisi ile ilgili bir ihmali ya da kusuru bulunmamaktadır" dedi.

"Hasta geçmişte tüm polikliniklerden yararlanmıştır"

Hastanın geçmişte tüm polikliniklerden hizmet aldığını da aktaran Başhekim Prof. Dr. Kökoğlu, "Hastanın geçmişine bakıldığında hastanemizin neredeyse tüm polikliniklerinden hizmet aldığı defalarca geldiği hastanemizden gazi olması dolayısıyla hiçbir ücret ödemeden yararlandığı buna rağmen hastanemizin hiçbir kusuru ve ihmali olmadığı halde hastanın acil servise başvuru sırasında yanında dahi olmayan oğlu Celal Çelik' in hasta hakları birimine başvurmadan, hastane müdürüyle görüşmeden başhekimden aldığı ertesi günkü randevuyu beklemeden alelacele hastanemizi suçlaması bizleri ziyadesiyle üzmüştür. Tüm Gazilerimize şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada hastanemiz en iyi hizmeti vermeye devam edecektir. Kanuni haklarımız saklı kalmak üzere kamuoyuna saygıyla duyurulur" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
