Midyat\'ta Kaza: Ölenlerin Kimlikleri Açıklandı

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Mardin'in Midyat ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu hayatını kaybedenlerin, Mehmet Nuri Akman, Rabia Akman ve Naime Akman olduğu belirlendi. Yaralıların hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Salih KESKİN-Ahmet AKKUŞ/MARDİN,