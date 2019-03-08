Son Dakika Haberleri: Midyat'ta Öğrencilere Diş Macunu ve Fırçası Dağıtıldı

Midyat'ta Öğrencilere Diş Macunu ve Fırçası Dağıtıldı

40 dakika önce

Midyat ilçesinde Şenköy ile Çavuşlu Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerine diş macunu ve fırçası dağıtıldı.

Midyat'ta Öğrencilere Diş Macunu ve Fırçası Dağıtıldı, System.String[]
Midyat ilçesinde Şenköy ile Çavuşlu Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerine diş macunu ve fırçası dağıtıldı.


Şenköy Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Öztekin Akçay, İstanbul'da yaşayan Midyatlı iş adamı Hüseyin Durmaz tarafından öğrencilere ağız ve diş sağlığı bilincini artırmak amacıyla diş macunu ve fırçası dağıtıldığını söyledi.


Akçay, "Öğrencilerimize ağız ve diş sağlığı bilinci kazandırmak için ağız ve diş sağlığı konusunda seminer veriyoruz. Daha sonra diş macunu ve diş fırçası hediye ederek onlara diş bakımının ağız sağlığı konusundaki önemini anlatıyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:40 Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Şenköy, Midyat, Kültür Sanat
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