Midyat'ta Öğrencilere Diş Macunu ve Fırçası Dağıtıldı
40 dakika önce
Midyat ilçesinde Şenköy ile Çavuşlu Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerine diş macunu ve fırçası dağıtıldı.
Midyat
ilçesinde Şenköy
ile Çavuşlu
Çok Programlı Anadolu Lisesi
öğrencilerine diş macunu ve fırçası dağıtıldı.
Şenköy Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Öztekin Akçay
, İstanbul
'da yaşayan Midyatlı iş adamı Hüseyin Durmaz
tarafından öğrencilere ağız ve diş sağlığı bilincini artırmak amacıyla diş macunu ve fırçası dağıtıldığını söyledi.
Akçay, "Öğrencilerimize ağız ve diş sağlığı bilinci kazandırmak için ağız ve diş sağlığı konusunda seminer veriyoruz. Daha sonra diş macunu ve diş fırçası hediye ederek onlara diş bakımının ağız sağlığı konusundaki önemini anlatıyoruz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:40 Kaynak: AA
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