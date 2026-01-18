Midyat\'ta Trafik Kazası: 5 Yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen hafif ticari araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Midyat-Ömerli yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 JG 3455 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Yaralılardan, Rojbin K. (29) ve Dilara K. (20) Ömerli Devlet Hastanesi'ne, Ardıl K. (15) ve Yıldız K. (50) ise Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada Besim K. (58)'nin ise olay yerinde ayakta tedavi edildiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN