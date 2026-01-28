Migros İşçilerine Destek Eylemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Migros İşçilerine Destek Eylemi

28.01.2026 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Umut-Sen, Migros işçilerine destek için Hopa'da eylem yaptı, boykota çağrı yaptı.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Umut-Sen Karadeniz Temsilciliği, Migros işçilerinin 12 şehirde sürdürdüğü direnişe destek için Hopa Migros'ta eylem yaptı. Eylemde konuşan sendika temsilcisi Serpil Hacımuratoğlu, işçilerin kadro ve güvenceli çalışma talep ettiğini belirterek, vatandaşları boykota çağırdı.

Umut-Sen Karadeniz Temsilciliği, ülke genelinde 12 şehirde Migros işçilerinin başlattığı direnişe destek vermek amacıyla Hopa'daki Migros mağazasında eylem yaptı.

Sendika temsilcisi Serpil Hacımuratoğlu eylemde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Türkiye'nin farklı şehirlerinde, 12 depoda Migros işçileri 5 gündür hakları için direniyor. Migros'ta direniş var. İşçilerin dört temel talepleri var; maaşlarına net yüzde 50 zam, işçilerden kesilen vergilerin Migros patronları tarafından ödenmesi, banka promosyonlarının eksiksiz şekilde işçilerin hesaplarına yatırılması ve işçilerin hiçbir koşul olmaksızın Migros'un kadrolu çalışanı olması.

Bu nedenle 5 gündür yaklaşık 5 bine yakın işçi Migros depolarında direnişte. Migros patronları milyonlarca lira kar açıklarken, zenginliklerine zenginlik katıyor. Bu zenginliği sırtından kazandıkları işçilere ise sefaleti, yoksulluğu ve güvencesizliği reva görüyorlar. Biz biliyoruz ki birleşilirse, güç verilirse bunlar değişir. Bu ülkenin başına çöreklenen sarı sendikalar ve holdingler ancak böyle yenilir. Bu nedenle sizlerden ricamız, işçilerin talepleri karşılanana kadar Migros'tan alışveriş yapmamanızdır. Migros'u boykot edin. Birleşirsek kazanırız, birleşirsek daha güçlüyüz."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Migros, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Migros İşçilerine Destek Eylemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli Adamın Altınları Çalındı Engelli Adamın Altınları Çalındı
Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
Gözaltına alınan Sedef Kabaş hakkında karar verildi Gözaltına alınan Sedef Kabaş hakkında karar verildi
Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı
Galatasaray’ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı Okan Buruk’tan Yunus ve Singo kararı Galatasaray'ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı! Okan Buruk'tan Yunus ve Singo kararı

12:50
Cenazede görülmemiş rahatlık Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
12:50
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
12:18
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
11:13
Köfteci Yusuf’a büyük şok 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
11:09
Sinem’i katleden cani cezaevinden mektup yolladı: Suç işlemeyi göze alarak bunu yapacağım
Sinem'i katleden cani cezaevinden mektup yolladı: Suç işlemeyi göze alarak bunu yapacağım
11:08
14 suçlu 5 ülkede yakalandı Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 13:48:32. #7.11#
SON DAKİKA: Migros İşçilerine Destek Eylemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.