Migros İşçilerine Destek Eylemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Migros İşçilerine Destek Eylemi

29.01.2026 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyalist Emekçiler Partisi, Migros depo işçilerinin yüzde 50 zam talebine destek verdi.

Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) – Sosyalist Emekçiler Partisi Samsun İl Örgütü, Migros depo işçilerinin eylemine destek verdi. Migros mağazası önünde yapılan eylemde konuşan Yasir Cömert, "İşçilere reva görülen yüzde 28'lik zam oranı apaçık bir şekilde açlık ve sefalet zammıdır. Patron ve sarı sendika işçilere açık açık 'Sizi açlığa mahküm edeceğiz' demektedir. Migros depo işçilerinin talepleri çok net, Migros depolarında çalışan tüm işçilerin ücretlerine yüzde 50 oranında zam yapılsın" dedi.

Migros'a taşeron hizmet veren depolarda çalışan yaklaşık 5 bin işçi, düşük ücret artışları ve güvencesiz çalışma koşullarına karşı 24 Ocak'ta iş bırakma eylemine başladı. Sosyalist Emekçiler Partisi Samsun İl Örgütü, eylemdeki işçilere destek vererek Migros önünde açıklama yaptı. İl eylemdeki işçilere destek için basın açıklaması yaptı. Migros önünde yapılan eylemde parti adına açıklama yapan Yasir Cömert, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde Migros depolarında çalışan işçiler, Migros patronunun ve sarı sendikanın onlara reva gördüğü yüzde 28'lik zam oranını kabul etmeyerek işyerlerinde mücadeleye başladılar. İşçilere reva görülen yüzde 28'lik zam oranı apaçık bir şekilde açlık ve sefalet zammıdır. Patron ve sarı sendika işçilere açık açık 'Sizi açlığa mahküm edeceğiz' demektedir. Migros depo işçilerinin talepleri çok net, Migros depolarında çalışan tüm işçilerin ücretlerine yüzde 50 oranında zam yapılsın. İşçilerin hak etmiş olduğu promosyon hakkının eksiksiz ödenmesi gerekir. İşçilerin ücretlerine ilişkin vergiyi işçinin değil Migros patronunun ödemesi gerekir. Koşulsuz şartsız Migros'ta çalışan tüm taşeronların iş kolu değişmeksizin kadroya alınması. Bu talepler karşılanana kadar kamuoyu Migros patronlarına karşı tüm duyarlılığını sergileyecek ve bu meselenin kapatılmasına müsaade edilmeyecektir.

Bu ülkede milyonlarca insan, işçinin sırtından geçinen doymak bilmeyen patronlara karşı asla boyun eğmeyecekler. Bizler her geçen gün fabrikalarda, tarlalarda, işyerlerinde günde 10-12 saat insanca olmayan koşullarda çalıştırılırken onlar oturdukları yerden sıcak koltuklarında işçilere açlığı gösteriyorlar. Sefalet dayatıyorlar. Bu ülkenin üzerine adeta bir akbaba sürüsü gibi çöken bu asalaklar, zenginler kendi ceplerinden servetlerinden başka hiçbir şey düşünmüyorlar. Çok iyi biliyoruz ki bu ülkede nerede bir hak arayışı, nerede bir ekmek kavgası varsa patronlar ve onların bekçileri el ele verip bu mücadeleyi, bu kararlı iradeyi kırmak, yok etmek istiyorlar. Bunun karşısında ise ülkenin dört bir yanında işçiler mücadelelerini büyütüyorlar. Patrona ve sarı sendikaya karşı mücadelelerini sürdürüyorlar. Bugün direnen Migros depo işçileri ülkenin dört bir yanında mücadele veren emekçilere güç ve umut veriyorlar. Migros depo işçileri 2022 yılında vermiş oldukları mücadele ile nasıl kazandılarsa bugün de kazanacaklardır."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Migros, Yerel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Migros İşçilerine Destek Eylemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti
Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye
ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli
İşte Türk polisi Ambulans gelene kadar yaşlı kadının elini bırakmadı İşte Türk polisi! Ambulans gelene kadar yaşlı kadının elini bırakmadı
Milletvekilini uyuşturup cinsel saldırıya teşebbüs eden eski senatörün cezası belli oldu Milletvekilini uyuşturup cinsel saldırıya teşebbüs eden eski senatörün cezası belli oldu
Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor

12:58
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
12:39
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok Tamamı piyasadan toplatılıyor
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok! Tamamı piyasadan toplatılıyor
12:08
Arteta’lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı
Arteta'lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
12:07
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye’ye kritik ziyaret
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret
11:37
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
11:29
1 Şubat itibarıyla başlıyor e-Devlet’ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
1 Şubat itibarıyla başlıyor! e-Devlet'ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 13:37:14. #7.11#
SON DAKİKA: Migros İşçilerine Destek Eylemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.